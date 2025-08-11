Inicio Sociedad Limpiar
Te explico cómo limpiar toda la pelusa de abajo de los muebles con ayuda de un truco y una media

Limpiar la casa en profundidad es una tarea que lleva tiempo y requiere de mucha paciencia, sobre todo aquellos rincones a los que cuesta acceder con lampazo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Pudes retirar el polvo acumulado usando dos elementos del armario

Mantener la casa impecable y con rico olor requiere de una rutina de orden y limpieza. Existen muchísimas técnicas para limpiar cada parte del hogar, técnicas que culturalmente llamamos truco y que cada vez son más populares en los asuntos del hogar.

Uno de los rincones más difíciles de limpiar son los espacios angostos que quedan debajo de los muebles y electrodomésticos. Llegar a ellos es tan complejo que casi siempre los salteamos al limpiar y los dejamos abandonados, acumulando pelusa, mugre y, en el peor de los casos, insectos.

La pelusa y el polvo se forman por muchos motivos: por la tierra que llega del exterior, por los pelos de las personas o mascotas, por la pelusa que desprenden los tejidos y por el desprendimiento de fibras de todo tipo.

limpiar abajo de los muebles
Es un truco ideal para cuando ni la aspiradora entra debajo de los muebles

Hoy te voy a compartir un truco de casa muy efectivo para limpiar todo el polvo y la pelusa acumulada debajo de los muebles. Esta técnica también sirve para buscar esos objetos que se caen por accidente y nunca logramos recuperar. Presta atención a este truco y toma nota.

¿Cómo puedo limpiar la pelusa de abajo de los muebles?

Seguramente alguna vez intensaste quitar toda la suciedad de la casa y limpiar hasta los rincones más profundos. Esta tarea se vuelve muy compleja cuando llega el momento de limpiar debajo del lavarropas, la heladera, el armario o los muebles pesados que no puedes mover fácilmente.

Para este problema tan frecuente existe un truco de limpieza curioso y desconocido que la verdad, funciona muy bien. Si quieres limpiar la mugre de abajo de los muebles vas a necesitar: una percha de ropa y una media o calcetín viejo que ya no uses y se pueda ensuciar con el piso.

limpiar con una media
La media sale llena de pelusas y polvo

  1. Coloca la percha con una de las puntas laterales hacia arriba.
  2. Pon la media cubriendo la percha hasta la mitad. Puedes engancharla haciendo u orificio y pasando el gancho por él, para que no se salga al limpiar.
  3. Pasa la percha con la media por debajo de los muebles para limpiar y retirar toda la pelusa de manera cómoda y efectiva.
  4. Cuando termines, lava bien la media y guárdala para un próximo uso. Con este truco puedes llegar a los espacios más difíciles y pequeños.

3 consejos para limpiar la casa y mantenerla impecable

limpiar la casa
Puedes humedecer un poco la media para que las pelusas se peguen mejor

  • Organiza un cronograma o plan de limpieza para realizar las tareas de forma más rápida.
  • Te conviene limpiar primero los muebles de la casa y los pisos al final.
  • Utiliza productos adecuados para cada superficie.

