Te explico cómo limpiar toda la pelusa de abajo de los muebles con ayuda de un truco y una media

Uno de los rincones más difíciles de limpiar son los espacios angostos que quedan debajo de los muebles y electrodomésticos. Llegar a ellos es tan complejo que casi siempre los salteamos al limpiar y los dejamos abandonados, acumulando pelusa, mugre y, en el peor de los casos, insectos.
La pelusa y el polvo se forman por muchos motivos: por la tierra que llega del exterior, por los pelos de las personas o mascotas, por la pelusa que desprenden los tejidos y por el desprendimiento de fibras de todo tipo.
Hoy te voy a compartir un truco de casa muy efectivo para limpiar todo el polvo y la pelusa acumulada debajo de los muebles. Esta técnica también sirve para buscar esos objetos que se caen por accidente y nunca logramos recuperar. Presta atención a este truco y toma nota.
Seguramente alguna vez intensaste quitar toda la suciedad de la casa y limpiar hasta los rincones más profundos. Esta tarea se vuelve muy compleja cuando llega el momento de limpiar debajo del lavarropas, la heladera, el armario o los muebles pesados que no puedes mover fácilmente.
Para este problema tan frecuente existe un truco de limpieza curioso y desconocido que la verdad, funciona muy bien. Si quieres limpiar la mugre de abajo de los muebles vas a necesitar: una percha de ropa y una media o calcetín viejo que ya no uses y se pueda ensuciar con el piso.