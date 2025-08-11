Te explico cómo limpiar toda la pelusa de abajo de los muebles con ayuda de un truco y una media

limpiar abajo de los muebles Es un truco ideal para cuando ni la aspiradora entra debajo de los muebles

Hoy te voy a compartir un truco de casa muy efectivo para limpiar todo el polvo y la pelusa acumulada debajo de los muebles. Esta técnica también sirve para buscar esos objetos que se caen por accidente y nunca logramos recuperar. Presta atención a este truco y toma nota.

¿Cómo puedo limpiar la pelusa de abajo de los muebles?

Seguramente alguna vez intensaste quitar toda la suciedad de la casa y limpiar hasta los rincones más profundos. Esta tarea se vuelve muy compleja cuando llega el momento de limpiar debajo del lavarropas, la heladera, el armario o los muebles pesados que no puedes mover fácilmente.

Para este problema tan frecuente existe un truco de limpieza curioso y desconocido que la verdad, funciona muy bien. Si quieres limpiar la mugre de abajo de los muebles vas a necesitar: una percha de ropa y una media o calcetín viejo que ya no uses y se pueda ensuciar con el piso.

limpiar con una media La media sale llena de pelusas y polvo

Coloca la percha con una de las puntas laterales hacia arriba. Pon la media cubriendo la percha hasta la mitad. Puedes engancharla haciendo u orificio y pasando el gancho por él, para que no se salga al limpiar. Pasa la percha con la media por debajo de los muebles para limpiar y retirar toda la pelusa de manera cómoda y efectiva. Cuando termines, lava bien la media y guárdala para un próximo uso. Con este truco puedes llegar a los espacios más difíciles y pequeños.

limpiar la casa Puedes humedecer un poco la media para que las pelusas se peguen mejor