 Bicarbonato en la pared: por qué usarlo donde hay humedad

Los motivos por los cuales aparece la humedad en distintos espacios de nuestra casa, pueden deberse a los siguientes puntos, de acuerdo a expertos en plomería:
- Filtraciones de agua
- Condensación
- Problemas de capilaridad
- Falta de ventilación
- Rompimiento de tuberías
- Lluvia
Los trucos caseros han tenido una viralización verdaderamente sorprendente a nivel mundial, y encima a diario aparecen nuevas alternativas a estas soluciones para todo tipo de problemas domésticos. Con opciones muy económicas y sencillas de llevar a cabo, los hacks se han transformado es la principal opción.
Si bien la recomendación es siempre llamar a un experto en plomería, hay algunos trucos caseros que te servirán como parche ante estos problemas de humedad.
Por qué usar bicarbonato donde hay humedad: el truco casero definitivo
Para poder llevar a cabo este truco casero, uno de los más efectivos y económicos en materia de alternativas a la solución de problemas de humedad, necesitaremos contar con los siguientes ingredientes:
- Vinagre blanco
- Bicarbonato de sodio
Este truco casero atacará a la humedad, frenando su expanción, pero también actuando contra los hongos que pueden formarse. El paso a paso es el siguiente:
- En un recipiente, combinar vinagre blanco con bicarbonato de sodio hasta que se forme una pasta
- Con un cepillo esparcir la mezcla sobre las áreas afectadas, cubriendo por completo el moho visible.
- Dejar la pasta repose en la superficie durante al menos 20 minutos
- Limpiar la zona con un paño húmedo hasta eliminar completamente los residuos del tratamiento