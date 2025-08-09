 Bicarbonato en la pared: por qué usarlo donde hay humedad

Los motivos por los cuales aparece la humedad en distintos espacios de nuestra casa, pueden deberse a los siguientes puntos, de acuerdo a expertos en plomería:

Filtraciones de agua

Condensación

Problemas de capilaridad

Falta de ventilación

Rompimiento de tuberías

Lluvia

Los trucos caseros han tenido una viralización verdaderamente sorprendente a nivel mundial, y encima a diario aparecen nuevas alternativas a estas soluciones para todo tipo de problemas domésticos. Con opciones muy económicas y sencillas de llevar a cabo, los hacks se han transformado es la principal opción.

Si bien la recomendación es siempre llamar a un experto en plomería, hay algunos trucos caseros que te servirán como parche ante estos problemas de humedad.

Por qué usar bicarbonato donde hay humedad: el truco casero definitivo

Para poder llevar a cabo este truco casero, uno de los más efectivos y económicos en materia de alternativas a la solución de problemas de humedad, necesitaremos contar con los siguientes ingredientes:

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Este truco casero atacará a la humedad, frenando su expanción, pero también actuando contra los hongos que pueden formarse. El paso a paso es el siguiente: