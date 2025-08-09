 Bicarbonato en la pared: por qué usarlo donde hay humedad

Cada vez son más las personas que se animan a acudir a trucos caseros para intentar resolver problemas con los que se tocan a diario y que parecen no tener ningún tipo de solución. Esto hacks se han hecho famosos a nivel mundial por tener resultados muy fáciles de conseguir, necesitando de pocos ingredientes.

La humedad es un problema que puede atacar distintos puntos de tu casa, afectando la estabilidad de distintos elementos, y uno de los más comunes en verse envueltos son las paredes. Existe un truco casero que necesita de bicarbonato de sodio, pero no todos saben por qué usarlo y de que manera.

Por qué tengo humedad en las paredes: trucos caseros para salvarla

Es importante saber que la humedad surge en distintos espacios de casa por la condensación que se da cuando el vapor de agua en el aire entra en contacto con superficies frías, como paredes exteriores, formando gotas de agua. Estos problemas pueden surgir en espacios como las paredes, cimientos y hasta techo de casa.

Los motivos por los cuales aparece la humedad en distintos espacios de nuestra casa, pueden deberse a los siguientes puntos, de acuerdo a expertos en plomería:

  • Filtraciones de agua
  • Condensación
  • Problemas de capilaridad
  • Falta de ventilación
  • Rompimiento de tuberías
  • Lluvia

Los trucos caseros han tenido una viralización verdaderamente sorprendente a nivel mundial, y encima a diario aparecen nuevas alternativas a estas soluciones para todo tipo de problemas domésticos. Con opciones muy económicas y sencillas de llevar a cabo, los hacks se han transformado es la principal opción.

Si bien la recomendación es siempre llamar a un experto en plomería, hay algunos trucos caseros que te servirán como parche ante estos problemas de humedad.

Por qué usar bicarbonato donde hay humedad: el truco casero definitivo

Para poder llevar a cabo este truco casero, uno de los más efectivos y económicos en materia de alternativas a la solución de problemas de humedad, necesitaremos contar con los siguientes ingredientes:

  • Vinagre blanco
  • Bicarbonato de sodio

Este truco casero atacará a la humedad, frenando su expanción, pero también actuando contra los hongos que pueden formarse. El paso a paso es el siguiente:

  • En un recipiente, combinar vinagre blanco con bicarbonato de sodio hasta que se forme una pasta
  • Con un cepillo esparcir la mezcla sobre las áreas afectadas, cubriendo por completo el moho visible.
  • Dejar la pasta repose en la superficie durante al menos 20 minutos
  • Limpiar la zona con un paño húmedo hasta eliminar completamente los residuos del tratamiento

