Por qué usar agua oxigenada para lavarme los dientes

Los trucos caseros pueden utilizarse de muchas maneras diferentes, y si bien cuando hablamos de limpieza, muchas veces lo asociamos a la higiene del hogar, también pueden utilizarse a nuestra higiene personal. Hay muchas opciones económicas y fáciles de llevar a cabo.

El agua oxigenada comúnmente lo utilizamos para cuestiones de desinfección, ya sea de heridas, o también para eliminar manchas de la ropa. Aun así, cuenta con grandes cualidades que nos permiten aprovechar para nuestra higiene y salud personal.

agua oxigenada, cepillo de dientes.jpg

Bajo recomendaciones de especialistas en odontología, el agua oxigenada puede ser utilizado como el protagonista de un truco casero que nos ayudará a blanquear los dientes y a eliminar el sarro excedente en nuestra boca.

Cómo usar el truco casero con agua oxigenada

Este truco casero que tiene como protagonista el agua oxigenada tan solo necesita que diluyamos este producto en agua. Se trata de una alternativa muy fácil de llevar a cabo, pero también de las más económicas.

De acuerdo a las recomendaciones de los especialistas en odontología, este truco casero consiste en diluir el agua oxigenada para utilizarlo como enjuague de bucal y blanquear ligeramente los dientes. Aunque es importante no consumir ni enjuagar el agua oxigenada de forma directa.