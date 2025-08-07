Aquellos que no han podido acceder a una heladera con la capacidad no-frost, sabe que al menos una vez al mes debe encargarse de quitar toda la escarcha y hielo que se genere en el freezer del electrodoméstico. Tener que realizar esta tarea puede resultar más que tediosa, porque además de limpiar, implica tener que desenchufar la heladera y tener que sacar todos los productos que tenemos dentro de ella.

Por suerte, existe un truco casero que nos ayudará a resolver esta situación de limpieza con la heladera en cuestión de minutos. Para poder llevar a cabo esta alternativa de limpieza, tan solo necesitaremos juntar agua y sal marina en un pulverizador. Los resultados son casi instantáneos.

freezer con hielo.jpg

Paso a paso para realizar el truco casero que necesita de sal

Para poder llevar a cabo este truco casero, que nos ayudará a limpiar por completo la parte del freezer de nuestra heladera, deberemos en primera instancia calentar agua en nuestra tetera eléctrica hasta que se encuentre hirviendo, el paso posterior va a ser colocarlo, dentro pulverizador.

Luego deberemos colocar 2 cucharadas de sal en el pulverizador. Para terminar con este truco casero, tan solo deberemos mezclar y echar este spray sobre la superficie con hielo dentro del freezer de la heladera.