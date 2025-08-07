Saca los bloques de hielo de tu freezer

Los trucos caseros llevan tiempo siendo la principal alternativa para resolver todos aquellos problemas que ocurren en casa y que están vinculados, especialmente con cuestiones de limpieza.

Aquellas heladeras que no tienen la función no-frost, suelen llenarse de hielo y escarcha en todo lo que es la parte del freezer, y quitarlo, puede volverse un verdadero dolor de cabeza. Utilizando un truco casero que se compone de tan solo 2 ingredientes, lograremos resolver este problema de limpieza en cuestión de minutos.

Cómo eliminar el hielo de la heladera usando sal

Los trucos caseros no solo se han ganado el clamor de la gente por sus efectivos resultados, sino también por necesitar de muy pocos ingredientes, los cuales casi siempre tenemos en nuestro hogar. Es decir que son fáciles de hacer y económicos.

Aquellos que no han podido acceder a una heladera con la capacidad no-frost, sabe que al menos una vez al mes debe encargarse de quitar toda la escarcha y hielo que se genere en el freezer del electrodoméstico. Tener que realizar esta tarea puede resultar más que tediosa, porque además de limpiar, implica tener que desenchufar la heladera y tener que sacar todos los productos que tenemos dentro de ella.

Por suerte, existe un truco casero que nos ayudará a resolver esta situación de limpieza con la heladera en cuestión de minutos. Para poder llevar a cabo esta alternativa de limpieza, tan solo necesitaremos juntar agua y sal marina en un pulverizador. Los resultados son casi instantáneos.

Paso a paso para realizar el truco casero que necesita de sal

Para poder llevar a cabo este truco casero, que nos ayudará a limpiar por completo la parte del freezer de nuestra heladera, deberemos en primera instancia calentar agua en nuestra tetera eléctrica hasta que se encuentre hirviendo, el paso posterior va a ser colocarlo, dentro pulverizador.

Luego deberemos colocar 2 cucharadas de sal en el pulverizador. Para terminar con este truco casero, tan solo deberemos mezclar y echar este spray sobre la superficie con hielo dentro del freezer de la heladera.

