Cuando aparecen manchas complejas, se rompe algo en el hogar o urgen problemas estructurales, por lo general se puede buscar algún truco casero para solucionarlo, siempre que sea una rotura o desgaste pequeño que se pueda resolver de forma artesanal sin llamar a nadie. En problemas de casa más complejos, siempre hay que buscar ayuda profesional.
El truco casero para rellenar o tapar una grieta en la pared
¿Qué pasa cuando aparece una grieta en la pared? Te cuento por qué se produce y cómo se puede arreglar con un truco casero
Quizás una prima hermana de las burbujas de humedad en la pared es la grieta que aparece a veces en ciertos ambientes de la casa, sobre las paredes, y nos preocupa notablemente porque pensamos que la pared se va a romper o algo grave va a suceder. En general, las grietas no son peligrosas, pero sí conviene sellarlas con un truco casero.
Un truco casero y algo más: por qué la pared de mi casa tiene una grieta
¿Por qué aparecen grietas en la pared de la casa? Básicamente, esto pasa por movimiento o estructura. Las grietas estructurales se forman por el asentamiento de los terrenos o por algún tipo de impacto.
Otras grietas en la pared aparecen de manera superficial y afectan el revestimiento, pintura o yeso. Estas grietas se forman por cambios de temperatura, por humedad o porque la pintura está vieja.
Otras razones por las que una pared puede tener grietas son por el asentamiento del terreno, por una mala calidad de los materiales o por aparición de hongos o moho. Sea cual sea el caso, hay que resolverlo con un truco casero o de manera profesional.
Cuando las grietas o fisuras son más profundas y atraviesan el revestimiento llegando al ladrillo, hay que prestar más atención. Cuando una grieta atraviesa el muro y entra un lápiz en ella y se forma de manera diagonal respecto al piso, hay que llamar a un especialista.
Estas líneas suelen estar en los marcos de las puertas o ventanas y nos indican que hay un problema más serio que una fisura en el yeso.
Truco casero paso a paso: cómo tapar una grieta en la pared
Para este truco casero vas a necesitar: una espátula, un pincel para limpiar, un sellador elástico, masilla y cinta de fibra de vidrio. En el video de este truco se puede ver mejor el paso a paso.
- Para comenzar con este truco casero, primero hay que abrir la línea o fisura en la pared con ayuda de una espátula.
- Limpia la grieta para que no quede polvo en el interior.
- Coloca en la abertura de la pared el sellador plástico, tal como se ve en el truco casero. Deja que seque por 48 horas.
- Coloca la cinta de fibra de vidrio y, por encima, masilla. Deja que la pared se seque bien y, si es necesario, pinta por encima.