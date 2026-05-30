Tres ingredientes y 15 minutos: aprende cómo preparar un aromatizador casero con sello personal

popurri Popurrí proviene del francés pot-pourri. Imagen: Pixabay.

Esta vez, exploramos cómo hacer un popurrí, una mezcla que lleva flores secas, hierbas y especies aromáticas. Resulta una alternativa perfecta para aromatizar y decorar un ambiente.

Ingredientes para crear un popurrí

Rodajas secas de naranja (puedes sustituir por pomelo o limón).

Una rama de canela.

Flores de lavanda seca.

Preparación del perfume

Para iniciar el preparado tienes que colocar las rodajas de naranja y las flores de lavanda en un frasco de vidrio o en un cuenco pequeño. La fruta aporta un aroma cítrico fresco y dulce, mientras que la lavanda añade un toque relajante y floral. Es importante que los ingredientes estén bien secos para que el perfume dure más tiempo y no genere humedad.

Luego, agrega una rama de canela partida en dos para que libere mejor aroma. Mezcla con cuidado con la mano o una cuchara de madera. Si quieres que el popurrí desprenda un aroma más intenso, aplasta la canela antes de incorporarla. Este aromatizador va soltando fragancia de manera natural durante varios días.

bolsitas aromaticas Puedes guardar la mezcla bolsitas pequeñas de este estilo. Imagen: Pixabay.

Puedes dejar el popurrí en el frasco de vidrio en cualquier ambiente: habitaciones, baño, living o incluso en la cocina. Otra opción es guardar la mezcla en diferentes bolsitas de tela para perfumar las prendas de ropa en los armarios, tal como hacen las abuelas.