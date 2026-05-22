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Perfume casero para el baño: una idea simple y accesible para transformar el ambiente

El secreto para que tu baño huela siempre bien es este perfume con ingredientes que seguro tienes en la alacena

Paula García
Por Paula García [email protected]
Aprende esta fórmula para crear un perfume casero para baño. Imagen: Pexels.

Aprende esta fórmula para crear un perfume casero para baño. Imagen: Pexels.

El espacio del hogar que más rápido pierde su frescura es el baño. Como es un cuarto pequeño, y la mayoría de veces no tiene ventilación, se llena de olores difíciles de quitar. No obstante, existen perfumes caseros que puedes aprender a preparar si quieres que tu casa huela agradable.

Cuando un cuarto de baño empieza a tener problemas de olores se debe a problemas de ventilación, suciedad acumulada en desagües, o inclusso problemas en el sellado de estos. La falta de agua en el sifón del inodoro, la humedad, el moho, o la obstrucción de las tuberías son otras de las causas comunes.

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Si quieres que tu ba&ntilde;o deje de oler mal, tienes que mantener la limpieza, ventilar y puedes preparar este aromatizador.

Si quieres que tu baño deje de oler mal, tienes que mantener la limpieza, ventilar y puedes preparar este aromatizador.

Mantener el baño con buen aroma puede ser una de las tareas más difíciles. Afortunadamente, existe un truco casero que promete cambiarlo todo y lo único que necesitas es un puñado de ingredientes que seguramente tienes en el armario.

Perfume casero para el baño

  • Dos tazas de agua.
  • Cáscaras de naranja.
  • Cáscaras de limón.
  • Dos ramas de romero fresco.
  • Una cucharada de clavos de olor.
  • Una cucharada de lavanda seca.
  • Una rama de canela.
  • Tres cucharadas de alcohol.
  • Una pizca de bicarbonato.

El primer paso es colocar el agua en una olla y agregar las cáscaras de naranja y limón, el romero, la lavanda, los clavos de olor y la canela. Hierve a fuego bajo durante 15 minutos para que los ingredientes liberen sus aromas naturales. Luego, apaga el fuego, deja enfriar completamente y cuela la preparación para retirar restos sólidos.

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Puedes hacer el perfume en un frasco con spray para rociar el perfume o simplemente puedes usar un recipiente con varillas difusoras que desprenden el aroma poco a poco. Imagen: Pexels.

Puedes hacer el perfume en un frasco con spray para rociar el perfume o simplemente puedes usar un recipiente con varillas difusoras que desprenden el aroma poco a poco. Imagen: Pexels.

Una vez frío, añade el alcohol, el bicarbonato y las gotas de aceite esencial de eucalipto. Mezcla bien y vierte el líquido a un recipiente con atomizador. Puedes rociar el baño, sobre cortinas de tela o toallas para mantener un aroma fresco y natural.

Recuerda que como es una receta con ingredientes naturales, puede durar entre siete y diez días. Luego, puedes renovar el aromatizador con otros ingredientes.

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