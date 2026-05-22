Perfume casero para el baño: una idea simple y accesible para transformar el ambiente

Mantener el baño con buen aroma puede ser una de las tareas más difíciles. Afortunadamente, existe un truco casero que promete cambiarlo todo y lo único que necesitas es un puñado de ingredientes que seguramente tienes en el armario.

Perfume casero para el baño

Dos tazas de agua.

Cáscaras de naranja.

Cáscaras de limón.

Dos ramas de romero fresco.

Una cucharada de clavos de olor.

Una cucharada de lavanda seca.

Una rama de canela.

Tres cucharadas de alcohol.

Una pizca de bicarbonato.

El primer paso es colocar el agua en una olla y agregar las cáscaras de naranja y limón, el romero, la lavanda, los clavos de olor y la canela. Hierve a fuego bajo durante 15 minutos para que los ingredientes liberen sus aromas naturales. Luego, apaga el fuego, deja enfriar completamente y cuela la preparación para retirar restos sólidos.

perfumes Puedes hacer el perfume en un frasco con spray para rociar el perfume o simplemente puedes usar un recipiente con varillas difusoras que desprenden el aroma poco a poco. Imagen: Pexels.

Una vez frío, añade el alcohol, el bicarbonato y las gotas de aceite esencial de eucalipto. Mezcla bien y vierte el líquido a un recipiente con atomizador. Puedes rociar el baño, sobre cortinas de tela o toallas para mantener un aroma fresco y natural.

Recuerda que como es una receta con ingredientes naturales, puede durar entre siete y diez días. Luego, puedes renovar el aromatizador con otros ingredientes.