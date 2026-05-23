Aprende a hacer tu propio aromatizador de perlas para el living del hogar

En esta oportunidad las perlas o bolitas de hodrogel son los ingredientes estrella. Se trata de pequeñas esferas de polímeros superabsorbentes que se expanden enormemente al contacto con el agua, y se transforman en un gel suave y elástico.

Las pelas de hidrogel se hicieron muy populares en los 2000, seguramente recuerdas la decoración colorida que se hacía en jarrones con agua. Este ingrediente también se puede utilizar para la jardinería o incluso para hacer manualidades.

Perfume con perlas de hidrogel

Dos cucharadas de perlas de hidrogel transparentes.

Una taza y media de agua.

Cascaras de una naranja.

Ramas de romero.

Una cucharada de esencia de vainilla.

Diez gotas de esencia de limón.

Un frasco o jarrón.

El primer paso para preparar el perfume es hidratar las perlas de hidrogel en agua durante varias horas hasta que aumenten de tamaño. Mientras tanto, coloca en una olla pequeña las cáscaras de naranja y el romero con media taza de agua. Hierve durante 5 minutos para que los aromas se mezclen y luego deja enfriar completamente.

Ingredientes para perfume Puedes modificar los ingredientes de este perfume a tu gusto. Imagen creada con IA Gemini.

Cuando las perlas estén listas, cuela para retirar el líquido y deja las perlas dentro del frasco de vidrio. Suma la preparación aromática ya fría, agrega la esencia de vainilla y las gotas de aceite esencial. Mezcla suavemente y decora con una ramita de romero o algunas cáscaras secas de naranja. A este punto obtendrás como resultado un perfume casero con aroma cálido, fresco y especiado, perfecto para el living.