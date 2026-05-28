Cómo hacer un aromatizador casero sin gastar un peso: lleva ingredientes que tienes en casa

perfumes Es una fórmula natural, económica y ecológica.

Ingredientes

Cascaras de una naranja.

Cascaras de un limón.

Una rama de canela.

Dos hojas de laurel o una cucharada de café usado.

250 ml de agua (una taza aproximadamente).

Coloca todos los ingredientes en una olla o cacerola con el agua y lleva a fuego medio hasta que comience a hervir. Cuando rompa hervor, baja el fuego para que siga liberando vapor lentamente durante unos 10 minutos.

Deja que el perfume se expanda por toda la casa sin tapar la olla de inmediato. Si quieres puedes volver a calentar la misma preparación más tarde para volver a reactivar el aroma. También, puedes ir variando los ingredientes según tus gustos y lo que tengas disponible en la alacena.

ventana Los ambientadores caserosson fragancias hechas a partir de ingredientes naturales o de uso cotidiano. Imagen: Pexels.

Como dato extra, es importante mantener la limpieza del hogar para que haya buen aroma. Además, se recomienda ventilar todos los días al menos entre 10 y 15 minutos. Esto ayuda a mejorar la calidad de aire del interior, reduciendo la concentración de dióxido de carbono, polvo y otros contaminantes que se acumulan.

Ventilar los ambientes después de cocinar es fundamental para evitar que los olores se impregnen en los textiles del hogar, cortinas, sofá, y más. Luego, puedes preparar la fórmula casera del ambientador.