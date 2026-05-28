Cómo hacer un aromatizador casero sin gastar un peso: lleva ingredientes que tienes en casa

No hay nada como entrar en una casa que huela limpio y agradable. Por eso, la gran mayoría de las casas eligen ambientadores comerciales, difusores o incluso sahumerios que crean ambientes frescos y amenos. Por suerte, en este artículo compartimos una fórmula para crear un perfume casero sin gastar dinero.
La situación económica es compleja, por lo que a muchas personas les resulta difícil llegar a fin de mes y cubrir todos losgastos. En este contexto, productos como los ambientadores pasan a segundo plano.
Sin embargo, no es necesario renunciar a la calidez del hogar, ya que puedes preparar ambientadores con ingredientes que tienes en la alacena. No hace falta salir a comprar o ni gastar de más.
Ingredientes
- Cascaras de una naranja.
- Cascaras de un limón.
- Una rama de canela.
- Dos hojas de laurel o una cucharada de café usado.
- 250 ml de agua (una taza aproximadamente).
Coloca todos los ingredientes en una olla o cacerola con el agua y lleva a fuego medio hasta que comience a hervir. Cuando rompa hervor, baja el fuego para que siga liberando vapor lentamente durante unos 10 minutos.
Deja que el perfume se expanda por toda la casa sin tapar la olla de inmediato. Si quieres puedes volver a calentar la misma preparación más tarde para volver a reactivar el aroma. También, puedes ir variando los ingredientes según tus gustos y lo que tengas disponible en la alacena.
Como dato extra, es importante mantener la limpieza del hogar para que haya buen aroma. Además, se recomienda ventilar todos los días al menos entre 10 y 15 minutos. Esto ayuda a mejorar la calidad de aire del interior, reduciendo la concentración de dióxido de carbono, polvo y otros contaminantes que se acumulan.
Ventilar los ambientes después de cocinar es fundamental para evitar que los olores se impregnen en los textiles del hogar, cortinas, sofá, y más. Luego, puedes preparar la fórmula casera del ambientador.