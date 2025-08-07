Inicio Sociedad limón
¡No lo sabía!

Rociar limón dentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El hecho de rociar limón dentro de tu microondas puede darte una serie de beneficios particulares. ¿Por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Rociar jugo de limón dentro de tu microondas es un truco casero recomendado 

Rociar jugo de limón dentro de tu microondas es un truco casero recomendado 

El limón es una de las frutas más consumidas, y son muchas las personas que lo utilizan para lograr beneficios que van más allá de la alimentación. En este sentido, uno de los planos más utilizados es el de la limpieza.

A la hora de limpiar los diferentes electrodomésticos, uno de los aparatos utilizados para realizar esta tarea es el microondas. En concreto, rociar el jugo de este cítrico dentro del mismo puede darte dos beneficios particulares.

limon, microondas
El microondas es uno de los electrodom&eacute;sticos que m&aacute;s bacterias contiene

El microondas es uno de los electrodomésticos que más bacterias contiene

Por qué se recomienda rociar limón dentro del microondas

En primer lugar, y como se dijo, tienes que saber que el jugo de limón ayuda a disolver la grasa y la suciedad, facilitando la limpieza del aparato de manera sencilla.

Además de esto, el limón ayuda a eliminar los malos olores que pueden generarse dentro del electrodoméstico, y es por eso que recomiendan utilizarlo.

Como el microondas es uno de los electrodomésticos que más bacterias pueden generar, el hecho de rociar jugo de limón dentro del mismo puede ayudar con su desinfección.

microondas, limon
El lim&oacute;n es una fruta que contribuye en la limpieza y desinfecci&oacute;n de los electrodom&eacute;sticos&nbsp;

El limón es una fruta que contribuye en la limpieza y desinfección de los electrodomésticos

Ya lo sabes, si quieres mantener tu microondas limpio, con un buen aroma y libre de bacterias, puedes rociar jugo de limón dentro de él de vez en cuando.

Los microbios que viven en tu microondas, según un estudio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia y Darwin Bioprospecting Excellence SL documentó la presencia de organismos microscópicos capaces de sobrevivir en el microondas de tu casa.

La investigación identificó cuatro géneros principales de bacterias presentes en todas las muestras recolectadas dentro de un microondas: Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus y Priestia.

Los hallazgos del estudio publicado en Frontiers in Microbiology establecieron conexiones entre estas comunidades microbianas y aquellas encontradas en paneles solares, aunque difieren de las halladas en desechos nucleares. Afortunadamente, todos ellos pueden ser prevenidos y eliminados con el jugo de limón.

Temas relacionados:

Te puede interesar