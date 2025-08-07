Rociar limón dentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El limón es una de las frutas más consumidas, y son muchas las personas que lo utilizan para lograr beneficios que van más allá de la alimentación. En este sentido, uno de los planos más utilizados es el de la limpieza.
A la hora de limpiar los diferentes electrodomésticos, uno de los aparatos utilizados para realizar esta tarea es el microondas. En concreto, rociar el jugo de este cítrico dentro del mismo puede darte dos beneficios particulares.
En primer lugar, y como se dijo, tienes que saber que el jugo de limón ayuda a disolver la grasa y la suciedad, facilitando la limpieza del aparato de manera sencilla.
Además de esto, el limón ayuda a eliminar los malos olores que pueden generarse dentro del electrodoméstico, y es por eso que recomiendan utilizarlo.
Como el microondas es uno de los electrodomésticos que más bacterias pueden generar, el hecho de rociar jugo de limón dentro del mismo puede ayudar con su desinfección.
Ya lo sabes, si quieres mantener tu microondas limpio, con un buen aroma y libre de bacterias, puedes rociar jugo de limón dentro de él de vez en cuando.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia y Darwin Bioprospecting Excellence SL documentó la presencia de organismos microscópicos capaces de sobrevivir en el microondas de tu casa.
La investigación identificó cuatro géneros principales de bacterias presentes en todas las muestras recolectadas dentro de un microondas: Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus y Priestia.
Los hallazgos del estudio publicado en Frontiers in Microbiology establecieron conexiones entre estas comunidades microbianas y aquellas encontradas en paneles solares, aunque difieren de las halladas en desechos nucleares. Afortunadamente, todos ellos pueden ser prevenidos y eliminados con el jugo de limón.