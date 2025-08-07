Rociar limón dentro del microondas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además de esto, el limón ayuda a eliminar los malos olores que pueden generarse dentro del electrodoméstico, y es por eso que recomiendan utilizarlo.

Como el microondas es uno de los electrodomésticos que más bacterias pueden generar, el hecho de rociar jugo de limón dentro del mismo puede ayudar con su desinfección.

microondas, limon El limón es una fruta que contribuye en la limpieza y desinfección de los electrodomésticos

Ya lo sabes, si quieres mantener tu microondas limpio, con un buen aroma y libre de bacterias, puedes rociar jugo de limón dentro de él de vez en cuando.

Los microbios que viven en tu microondas, según un estudio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia y Darwin Bioprospecting Excellence SL documentó la presencia de organismos microscópicos capaces de sobrevivir en el microondas de tu casa.

La investigación identificó cuatro géneros principales de bacterias presentes en todas las muestras recolectadas dentro de un microondas: Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus y Priestia.

Los hallazgos del estudio publicado en Frontiers in Microbiology establecieron conexiones entre estas comunidades microbianas y aquellas encontradas en paneles solares, aunque difieren de las halladas en desechos nucleares. Afortunadamente, todos ellos pueden ser prevenidos y eliminados con el jugo de limón.