Por qué hay que juntar bicarbonato con soda y azúcar: para qué sirve esta mezcla

La combinación de ingredientes no siempre obedece a una receta tradicional, algunas mezclas tienen una razón química detrás que mejora el sabor, la textura y la apariencia de los postres. Una de ellas es la de bicarbonato de sodio, la soda y azúcar, una combinación que los reposteros recomiendan para obtener preparaciones más esponjosas y con un sabor equilibrado.

Por qué se recomienda esta mezcla con bicarbonato

La unión de estos tres ingredientes tiene un fundamento químico:

mezcla de bicarbonato azucar y soda (1)
Todos tenemos en casa estos tres ingredientes y de seguro pocos saben los poderosos beneficios que tienen cuando se mezclan

  • Bicarbonato de sodio: actúa como agente leudante, liberando dióxido de carbono cuando se combina con un ácido o calor, lo que ayuda a que las masas crezcan y queden más aireadas.
  • Soda (agua con gas): además de aportar humedad, contiene burbujas de gas que refuerzan el efecto del bicarbonato, logrando una textura más suave y ligera.
  • Azúcar: endulza y también contribuye a la caramelización, mejorando el color y aroma de la preparación.

Cuando se usan juntos, el bicarbonato y la soda potencian el crecimiento de la masa, mientras el azúcar se encarga de equilibrar el sabor y aportar un acabado dorado perfecto como en cualquier preparación. Si bien este último ingrediente se usa en la mayoría de las recetas dulces, la soda y el bicarbonato son dos secretos conocidos por los trucos de la abuela.

Como algo ya adelantamos, esta combinación se utiliza principalmente para:

  • Bizcochos y tortas: los vuelve más esponjosos y húmedos.
  • Muffins y cupcakes: mejora el volumen y les da un sabor más suave.
  • Galletas: ayuda a que se expandan uniformemente en el horno.
  • Masas rápidas: como las de panqueques o waffles, que requieren ligereza.

Cómo usar la mezcla correctamente

mezcla de bicarbonato azucar y soda
Cuando pruebes esta mezcla, tus recetas de pastelería quedarán sabrosas, únicas e inigualables

Para una receta exquisita, por cada taza de harina, se puede usar ½ cucharadita de bicarbonato, 2 a 3 cucharadas de soda y la cantidad de azúcar que indique la receta.

El bicarbonato comienza a actuar al entrar en contacto con la soda, por lo que se recomienda incorporarlos justo antes de hornear, pero sin excederse en cantidad porque demasiado bicarbonato puede dejar un sabor amargo y alterar el color de la masa. Y mucha soda podrá dejar la preparación muy líquida haciendo que no se leude del todo bien o quede apelmazado.

Esta técnica con bicarbonato, soda y azúcar, popularizada en muchas recetas caseras, es un truco sencillo para mejorar la textura y presentación de postres, sin necesidad de ingredientes costosos o procesos complicados.

