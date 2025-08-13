Por qué hay que lavar la ropa blanca con bicarbonato y para qué sirve

Lavar ropa blanca La ropa blanca es muy delicada por eso hay que tener un cuidado especial con ellas. Para eso, hay un aliado indiscutible: el bicarbonato

Según el sitio Nuevo Estilo, lavar la ropa blanca con bicarbonato ayuda a mantenerla más brillante, neutraliza los malos olores y suaviza las telas, prolongando así la vida útil de las prendas. Estas son las funciones específicas que cumple:

Blanquea naturalmente : ayuda a eliminar manchas amarillas o grises que opacan la ropa.

: ayuda a eliminar manchas amarillas o grises que opacan la ropa. Neutraliza olores : elimina olores corporales y de humedad sin necesidad de perfumes artificiales.

: elimina olores corporales y de humedad sin necesidad de perfumes artificiales. Potencia el poder del detergente : mejora la eficacia del jabón, logrando una limpieza más profunda.

: mejora la eficacia del jabón, logrando una limpieza más profunda. Se crea un suavizante casero : evita que la ropa se sienta rígida, incluso cuando se seca al sol.

: evita que la ropa se sienta rígida, incluso cuando se seca al sol. Regula el pH: ayuda a equilibrar el pH del agua, lo que mejora los resultados del lavado, sobre todo si se vive en zonas con agua dura.

Lavar ropa blanca (1) Esta imagen muestra el antes y el después de lavar la ropa con bicarbonato. Además cuida la delicadeza de la tela

Es un quitamanchas extremadamente poderoso: elimina mancha de tomate, de café, de aceite o grasa, de sangre, caramelos o chocolates, vino y hasta maquillaje.

Cómo usar el bicarbonato en el lavado

Aplicarlo es muy sencillo. Solo tenés que seguir alguno de estos métodos que te vamos a mencionar. Si vas a lavar en el lavarropa, añadí media taza de bicarbonato junto con tu detergente habitual en el compartimento principal.

En cambio, si el lavado es a mano, disuelve 3 cucharadas de bicarbonato en un balde con agua tibia y deja las prendas en remojo durante 30 a 60 minutos antes de enjuagar.

Ahora bien si las manchas son difíciles, hacé una pasta con bicarbonato y un poco de agua, aplícala directamente sobre la mancha, deja actuar 15 minutos y luego lava como de costumbre.

Una de las grandes ventajas del bicarbonato de sodio es que es económico, fácil de conseguir y respetuoso con el medio ambiente. Al evitar el uso de productos químicos agresivos, se protege tanto la ropa como la salud de quien la usa.