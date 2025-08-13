Por qué hay que lavar la ropa blanca con bicarbonato y para qué sirve
Cuando vayas a hacer una lavada de ropa, procura añadir 200 g de bicarbonato de sodio en polvo a la carga del lavarropas y verás que los colores son más brillantes. Este truco de limpieza es especialmente eficaz con la ropa blanca.

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un verdadero aliado de la limpieza del hogar, y cuando se trata de cuidar la ropa blanca, su eficacia es indiscutible. Muchas personas lo incorporan al lavado diario sin saber exactamente por qué funciona tan bien. Pues bien combinado con detergente líquido, ayuda a equilibrar los niveles de pH para que la ropa quede más limpia y luminosa.

Para qué sirve lavar la ropa blanca con bicarbonato

Con el paso del tiempo, las prendas blancas tienden a ponerse amarillentas, grises o manchadas. Esto puede deberse a residuos de detergente, transpiración, agua dura o simplemente al uso frecuente. Acá es donde el bicarbonato de sodio entra en acción, funcionando como un potente blanqueador natural, sin los químicos agresivos de la lavandina o el cloro.

Lavar ropa blanca
La ropa blanca es muy delicada por eso hay que tener un cuidado especial con ellas. Para eso, hay un aliado indiscutible: el bicarbonato

Según el sitio Nuevo Estilo, lavar la ropa blanca con bicarbonato ayuda a mantenerla más brillante, neutraliza los malos olores y suaviza las telas, prolongando así la vida útil de las prendas. Estas son las funciones específicas que cumple:

  • Blanquea naturalmente: ayuda a eliminar manchas amarillas o grises que opacan la ropa.
  • Neutraliza olores: elimina olores corporales y de humedad sin necesidad de perfumes artificiales.
  • Potencia el poder del detergente: mejora la eficacia del jabón, logrando una limpieza más profunda.
  • Se crea un suavizante casero: evita que la ropa se sienta rígida, incluso cuando se seca al sol.
  • Regula el pH: ayuda a equilibrar el pH del agua, lo que mejora los resultados del lavado, sobre todo si se vive en zonas con agua dura.
Lavar ropa blanca (1)
Esta imagen muestra el antes y el después de lavar la ropa con bicarbonato. Además cuida la delicadeza de la tela

Es un quitamanchas extremadamente poderoso: elimina mancha de tomate, de café, de aceite o grasa, de sangre, caramelos o chocolates, vino y hasta maquillaje.

Cómo usar el bicarbonato en el lavado

Aplicarlo es muy sencillo. Solo tenés que seguir alguno de estos métodos que te vamos a mencionar. Si vas a lavar en el lavarropa, añadí media taza de bicarbonato junto con tu detergente habitual en el compartimento principal.

En cambio, si el lavado es a mano, disuelve 3 cucharadas de bicarbonato en un balde con agua tibia y deja las prendas en remojo durante 30 a 60 minutos antes de enjuagar.

Ahora bien si las manchas son difíciles, hacé una pasta con bicarbonato y un poco de agua, aplícala directamente sobre la mancha, deja actuar 15 minutos y luego lava como de costumbre.

Una de las grandes ventajas del bicarbonato de sodio es que es económico, fácil de conseguir y respetuoso con el medio ambiente. Al evitar el uso de productos químicos agresivos, se protege tanto la ropa como la salud de quien la usa.

