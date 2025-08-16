Inicio Sociedad Test de personalidad
Test de personalidad: elige el largo de tu dedo y descubre cómo es tu personalidad

Un test de personalidad es la forma divertida y rápida de reflexionar sobre ciertos aspectos de la personalidad. Con una simple elección podrás evaluar como te relaciones con tu entorno

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La forma y longitud de los dedos de la mano pueden ofrecer algunas pistas sobre la personalidad de una persona, según la quiromancia y estudios relacionados. Si bien este test de personalidad no es una ciencia exacta, se considera que ciertos rasgos de los dedos se correlacionan con características como la asertividad, la sensibilidad y la inteligencia

Un test de personalidad es una herramienta utilizada para evaluar patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento de un individuo, con el objetivo de identificar rasgos de personalidad que pueden influir en cómo se adapta a diferentes situaciones. Realiza este y descubre que dice el largo de tus dedos sobre ti.

manos entrelazadas
Test de personalidad: elige el largo de tu dedo y descubre cómo es tu personalidad

Para realizar este test de personalidad basta con observar tu mano y ver cuál de las tres figuras te representa mejor. Cada una de estas figuras indica un tipo de personalidad diferente, rasgos que te identifica e indica la forma en que te relacionas con el mundo.

Test de personalidad

Resultado de este test de personalidad

  • Dedo anular y dedo índice del mismo largo: para este test de personalidad este tipo de personas suelen esquivar el conflicto o poner paños fríos en el asunto. Organizados y sumamente calmados, estos individuos también son caracterizados por su fidelidad y la apreciación a los afectos, aunque también pueden ser muy sensibles.
  • Dedo anular más largo que el índice: la curiosidad es el rasgo que caracteriza a la persona cuyo dedo anular es más largo que el índice. Según explica este test de personalidad, aunque suelen poseer inteligencia y sabiduría, a veces el afán por competir se puede transformar en agresividad
  • Dedo anular más corto que el índice: esta persona sabe lo que quiere y la determinación lo define. Para este test de personalidad suelen ser bastante prolíficas y expertas en su campo de actividades, siempre dispuestos a ayudar a sus amigos. Además, se los destaca por su rol de protector, por lo cual se los asocia mucho al rol de madre.

