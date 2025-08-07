Cuál es el mejor momento para podar los pinos del jardín, según expertos en jardinería

Además, la poda del pino en la época mencionada también minimiza el estrés en el árbol, ya que no está en pleno crecimiento activo.

Sin más rodeos, y según señalan los expertos de Jardinero Madrid, la mejor época para podar un pino en tu jardín es a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que comiencen a brotar los nuevos crecimientos.

Para evitar peligros, se pueden retirar las ramas de los pinos en cualquier momento del año, aunque se recomienda disminuir esta tarea en verano, que es cuando la savia puede provocar el goteo de resina y la mancha de superficies.

Como si fuese poco, la poda de este árbol en la época adecuada reduce el riesgo de daños por heladas y la propagación de hongos, ya que las heridas cicatrizan pronto.

Consejos para mantener un pino en el jardín de casa