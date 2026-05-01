Cuáles son los mejores días de mayo para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Entonces, ya sea para realizar podas de formación, limpieza o estímulo del crecimiento, tenés que conocer la hoja de ruta que nos brinda el calendario lunar para no fallar. Para minimizar el estrés hídrico y reducir el riesgo de infecciones fúngicas, debemos buscar los momentos donde la savia se retrae hacia las raíces o circula con una energía específica según el objetivo buscado:

9 de mayo: este día habrá Luna Cuarto Menguante, una fecha predilecta para la poda de saneamiento. Al estar la savia en su punto de menor presión en las ramas, es el momento ideal para eliminar madera seca, ramas cruzadas o aquellas que desequilibran la copa. El árbol frutal sufrirá un sangrado mínimo, permitiendo que concentre su energía en fortalecer la estructura interna para la próxima temporada de carga.

sufrirá un sangrado mínimo, permitiendo que concentre su energía en fortalecer la estructura interna para la próxima temporada de carga. 16 de mayo: según el calendario lunar , este día habrá Luna Nueva, una fase que representa un punto de equilibrio y reseteo biológico. Es una ventana óptima para realizar limpiezas profundas y mantenimiento general. La capacidad de cicatrización en Luna Nueva es notablemente rápida, lo que protege al árbol frutal de patógenos externos justo cuando el clima de otoño empieza a volverse más húmedo.

, este día habrá Luna Nueva, una fase que representa un punto de equilibrio y reseteo biológico. Es una ventana óptima para realizar limpiezas profundas y mantenimiento general. La capacidad de cicatrización en Luna Nueva es notablemente rápida, lo que protege al de patógenos externos justo cuando el clima de otoño empieza a volverse más húmedo. 23 de mayo: este día habrá Cuarto Creciente, por lo que si tenés ejemplares jóvenes o buscás potenciar el desarrollo vegetativo, este es el momento ideal. La energía ascendente de esta fase estimula la generación de nuevos brotes. Es el momento de realizar cortes estratégicos para guiar el crecimiento y asegurar un follaje vigoroso.

podar arbol frutal Cuándo conviene podar el árbol frutal.

El calendario lunar no solo nos brinda los días precisos para podar el árbol frutal, ya que también nos alerta cuándo no tenemos que realizar esta tarea de jardinería. Los días 1 y 31 de mayo, bajo la influencia de la Luna Llena, la poda está prohibida.

En estas jornadas, la savia se encuentra concentrada en las partes aéreas de la planta con una presión máxima. Realizar cortes en este estado provocaría una pérdida excesiva de fluidos vitales, dejando al árbol frutal debilitado y vulnerable.