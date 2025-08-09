Persona en un sendero El consejo de hoy es: “Hay senderos a los que nuestros propios miedos vuelven intransitables.”

Rolón hace referencia a una realidad emocional que muchos experimentan: el miedo como barrera invisible. No siempre es el entorno o las circunstancias las que impiden avanzar, sino las emociones internas que bloquean el deseo o la decisión de seguir adelante. Así, un proyecto, una relación, un cambio o un sueño pueden quedar paralizados simplemente porque el miedo nos convence de que es mejor no intentarlo.

El miedo: una emoción protectora pero limitante

Desde la psicología, el miedo es una emoción natural que actúa como mecanismo de defensa. Nos protege del peligro, de lo desconocido, de lo que podría dañarnos. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve irracional o excesivo, deja de protegernos y empieza a limitarnos. Nos hace ver fantasmas donde no los hay, y caminos imposibles que en realidad sí podríamos transitar.

Miedos El psicoanalista subraya cómo la inseguridad y la angustia pueden convertir en abismos los actos más cotidianos.

Gabriel Rolón en este caso, no sugiere eliminar el miedo por completo, sino reconocerlo, enfrentarlo y no dejar que nos paralice. Porque muchas veces el mayor obstáculo no es lo que está afuera, sino lo que cargamos dentro. Si lo vemos de esta forma, podemmos aplicar este consejo en la vida diaria: