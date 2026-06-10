"Te voy a reventar la cara a piñas": el WhatsApp de una mamá a la maestra de su hija

Una maestra de 40 años sufrió una violenta amenaza de muerte mientras dictaba clases en una escuela primaria de Santiago del Estero. La madre de una de sus alumnas reaccionó con furia ante una observación pedagógica. La advertencia llegó al teléfono celular de la docente.
El grave episodio ocurrió en una escuela primaria ubicada en la intersección de Rivadavia y Milburg. La docente se encontraba en horario laboral dentro del aula cuando el aparato comenzó a sonar. Al revisar las notificaciones, halló un violento mensaje de audio en WhatsApp.
Una maestra en peligro
La madre de la menor envió una grabación con un tono agresivo. "Que sea la última y primera vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que andá avisando en tu casa", sentenciaba la acusada.
La situación causó preocupación en la comunidad del colegio. La cercanía edilicia sumaba temor, ya que la agresora reside enfrente de la institución. La docente temía un cruce inevitable al salir de su jornada de trabajo, debido a la corta distancia entre la casa de la mujer y el acceso escolar.
Ante el peligro inminente, la víctima buscó resguardo legal. La docente caminó hacia la Comisaría Comunitaria N° 4 para radicar la denuncia por el supuesto delito de amenazas. En esa dependencia relató el temor de sufrir piñas por el simple hecho de recordar la importancia de asistir a las aulas.
El fiscal de turno, Diego Cortés, recibió la presentación policial e intervino en el caso. El funcionario judicial ordenó notificar a la madre sobre una prohibición de acercamiento. La restricción prohíbe todo tipo de contacto por un término de 90 días a favor de la denunciante.