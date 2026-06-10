"Te voy a reventar la cara a piñas": el WhatsApp de una mamá a la maestra de su hija

tragedia-santiago-del-estero La policía ya protege a la maestra amenazada.

La situación causó preocupación en la comunidad del colegio. La cercanía edilicia sumaba temor, ya que la agresora reside enfrente de la institución. La docente temía un cruce inevitable al salir de su jornada de trabajo, debido a la corta distancia entre la casa de la mujer y el acceso escolar.

Ante el peligro inminente, la víctima buscó resguardo legal. La docente caminó hacia la Comisaría Comunitaria N° 4 para radicar la denuncia por el supuesto delito de amenazas. En esa dependencia relató el temor de sufrir piñas por el simple hecho de recordar la importancia de asistir a las aulas.

El fiscal de turno, Diego Cortés, recibió la presentación policial e intervino en el caso. El funcionario judicial ordenó notificar a la madre sobre una prohibición de acercamiento. La restricción prohíbe todo tipo de contacto por un término de 90 días a favor de la denunciante.