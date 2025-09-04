"No es importante ser amado, sino cómo uno es amado": el consejo del día según Gabriel Rolón

En otras palabras, el consejo de Gabriel Rolón señala que lo importante no es la cantidad de afecto recibido, sino la manera en la que ese afecto se manifiesta y como nos sentimos frente a ello. ¿Somos mejores o peores personas? ¿Saca nuestro lado malo o nuestro lado bueno?

El amor sano como motor de bienestar

La psicología coincide en que las relaciones de pareja, familiares o de amistad pueden ser fuente de bienestar o de sufrimiento, según cómo estén construidas. Amar y ser amado de forma sana significa contar con un vínculo donde exista respeto, escucha y confianza mutua.

El mensaje de Rolón invita a que pensemos sobre la necesidad de elegir vínculos que nos nutran y no que nos desgasten, entendiendo que la forma en que nos aman tiene un impacto directo en nuestra autoestima, nuestra seguridad emocional y hasta en nuestra salud mental.

El consejo del día que deja Gabriel Rolón funciona como una brújula emocional, pues no se trata de mendigar afecto, sino de rodearse de quienes sepan amar de una manera genuina. Es un llamado a prestar atención a la calidad del amor que recibimos y también al que brindamos. Nos recuerda que el verdadero valor de una relación está en la manera en que se expresa ese sentimiento, y no solamente en su existencia.

En tiempos donde la rapidez de la vida puede hacernos perder de vista lo esencial, ver la forma en que amamos y nos aman se convierte en un recordatorio para detenerse, mirar alrededor y preguntarnos: ¿Cómo nos están amando y cómo estamos amando nosotros?