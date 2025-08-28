Costura para principiantes: cómo coser un mantel en casa y con un truco sencillo

Antes de comenzar con este truco tienes que tomar las medidas de la mesa y tener en cuenta la forma. No es lo mismo la medida para una mesa redonda que para una mesa cuadrada.
Con este tipo de proyectos de casa siempre aparece la duda de cuánta tela se necesita. Utiliza telas con buena caída como granité, tafetán, cicap o lona. Toma nota y presta mucha atención.
La costura es una actividad casi tan antigua como la cocina o la jardinería. Las civilizaciones antiguas recurrían a técnicas de hilos o tejidos para protegerse del frío y crear sus casas. Hoy, con otro tipo de herramientas y tecnologías, continuamos cosiendo en casa y diseñando prendas artesanales.
Para comenzar a coser en casa hay que tener sí o sí dos cosas: muchas ganas y paciencia. La costura ofrece múltiples posibilidades y algunos momentos de frustración y fallas. Si vas a comenzar a crear prendas en casa siempre es bueno tener a manos algún truco experto o un tutorial de internet.
Uno de los principales consejos de costura consiste en estar bien equipado y organizar un costurero completo. Nunca deben faltar tijeras afiladas, agujas de diversas medidas, hilos de colores, alfileres, moldes de papel y tizas para marcar.
Guarda todos los retazos de telas viejas, clasificados por textura y tamaño. Todo retazo puede transformarse en algún llavero o liga para el cabello gracias a un truco.
Utiliza telas específicas para cada proyecto. No es lo mismo coser una falda o vestido que coser unos pantalones de jean. Con estos consejos para principiantes y algún que otro truco de costura puedes comenzar a crear en casa y explotar al máximo tu imaginación.