Costura para principiantes: cómo coser un mantel en casa y con un truco sencillo

Para mantener la casa siempre bonita, ordenada y decorada a tu gusto, puedes implementar algunas técnicas de costura artesanal

Isabella Brosio
Un truco de costura muy sencillo, perfecto para decorar las mesas de la casa. 

El mantel es un accesorio decorativo de casa que nació en la Antigua Roma. Esta prenda de mesa en sus comienzos era de lienzo y más sencilla. Hoy los manteles son un infaltable en la cocina y el hogar, que puedes diseñar con tus propias manos usando un truco y algunos consejos.

tela a cuadros
El mantel evita daños en la mesa y manchas en la madera, además decora los espacios de la casa.

Paso a paso y con un truco: cómo confeccionar manteles de tela para la casa

Antes de comenzar con este truco tienes que tomar las medidas de la mesa y tener en cuenta la forma. No es lo mismo la medida para una mesa redonda que para una mesa cuadrada.

Con este tipo de proyectos de casa siempre aparece la duda de cuánta tela se necesita. Utiliza telas con buena caída como granité, tafetán, cicap o lona. Toma nota y presta mucha atención.

mantel de mesa
Para las mesas redondas puedes cortar telas cuadradas o redondas, ambas quedan bien.

  1. Antes de comenzar, mide la mesa, tanto el largo como el ancho y suma unos 20 cm por lado para que tenga bastante caída. En la página con el procedimiento puedes chequear la tabla de medidas para cada tipo de mesa.
  2. Corta la tela con su forma y medida.
  3. Surfila los bordes de la tela para que no se deshilachen.
  4. Realiza un dobladillo en todos los bordes para que queden más prolijos.
  5. Este quinto paso es opcional. Puedes colocar una puntilla o tela decorativa en los bordes para dar a la pieza un toque rústico y original.

Consejos de costura para comenzar a crear tus proyectos en casa

La costura es una actividad casi tan antigua como la cocina o la jardinería. Las civilizaciones antiguas recurrían a técnicas de hilos o tejidos para protegerse del frío y crear sus casas. Hoy, con otro tipo de herramientas y tecnologías, continuamos cosiendo en casa y diseñando prendas artesanales.

Para comenzar a coser en casa hay que tener sí o sí dos cosas: muchas ganas y paciencia. La costura ofrece múltiples posibilidades y algunos momentos de frustración y fallas. Si vas a comenzar a crear prendas en casa siempre es bueno tener a manos algún truco experto o un tutorial de internet.

máquina de coser
Si vas a coser en casa, aprende a manejar la frustración y las puntadas fallidas.

Uno de los principales consejos de costura consiste en estar bien equipado y organizar un costurero completo. Nunca deben faltar tijeras afiladas, agujas de diversas medidas, hilos de colores, alfileres, moldes de papel y tizas para marcar.

Guarda todos los retazos de telas viejas, clasificados por textura y tamaño. Todo retazo puede transformarse en algún llavero o liga para el cabello gracias a un truco.

Utiliza telas específicas para cada proyecto. No es lo mismo coser una falda o vestido que coser unos pantalones de jean. Con estos consejos para principiantes y algún que otro truco de costura puedes comenzar a crear en casa y explotar al máximo tu imaginación.

