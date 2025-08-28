Costura para principiantes: cómo coser un mantel en casa y con un truco sencillo

mantel de mesa Para las mesas redondas puedes cortar telas cuadradas o redondas, ambas quedan bien.

Antes de comenzar, mide la mesa, tanto el largo como el ancho y suma unos 20 cm por lado para que tenga bastante caída. En la página con el procedimiento puedes chequear la tabla de medidas para cada tipo de mesa. Corta la tela con su forma y medida. Surfila los bordes de la tela para que no se deshilachen. Realiza un dobladillo en todos los bordes para que queden más prolijos. Este quinto paso es opcional. Puedes colocar una puntilla o tela decorativa en los bordes para dar a la pieza un toque rústico y original.

Consejos de costura para comenzar a crear tus proyectos en casa

La costura es una actividad casi tan antigua como la cocina o la jardinería. Las civilizaciones antiguas recurrían a técnicas de hilos o tejidos para protegerse del frío y crear sus casas. Hoy, con otro tipo de herramientas y tecnologías, continuamos cosiendo en casa y diseñando prendas artesanales.

Para comenzar a coser en casa hay que tener sí o sí dos cosas: muchas ganas y paciencia. La costura ofrece múltiples posibilidades y algunos momentos de frustración y fallas. Si vas a comenzar a crear prendas en casa siempre es bueno tener a manos algún truco experto o un tutorial de internet.

máquina de coser Si vas a coser en casa, aprende a manejar la frustración y las puntadas fallidas.

Uno de los principales consejos de costura consiste en estar bien equipado y organizar un costurero completo. Nunca deben faltar tijeras afiladas, agujas de diversas medidas, hilos de colores, alfileres, moldes de papel y tizas para marcar.

Guarda todos los retazos de telas viejas, clasificados por textura y tamaño. Todo retazo puede transformarse en algún llavero o liga para el cabello gracias a un truco.

Utiliza telas específicas para cada proyecto. No es lo mismo coser una falda o vestido que coser unos pantalones de jean. Con estos consejos para principiantes y algún que otro truco de costura puedes comenzar a crear en casa y explotar al máximo tu imaginación.