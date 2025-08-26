Inicio Sociedad Casa
Trucos de hilos

Costura en casa: cómo transformar unos jeans viejos en una cartera moderna y canchera

Las carteras grandes o tote bags son un accesorio en auge, cada vez más popular y utilizado. Con un truco de costura y en casa puedes confeccionar la tuya

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Puedes colocar bolsillos de jean para decorar tus bolsos, un cierre o algún accesorio de tela original. 

La costura es una actividad de casa casi tan popular como la pintura, la cerámica y la cocina. Con unos pocos hilos puedes reformar casi cualquier prenda vieja, reutilizar telas, retazos, accesorios y diseñar prendas nuevas a la medida.

En esta ocasión te voy a compartir un truco de costurera experta para reutilizar unos jeans viejos y transformarlos en un bolso de mano o tote bag. Las llamadas tote bags son una especie de cartera grande en la que entra prácticamente todo, desde un recipiente con comida, la computadora hasta una muda de ropa.

jeans y bolso de jean
Si vas a empezar a coser en casa, lo mejor es tener los proyectos claros y arrancar de a poco.

Todos tenemos en casa unos viejos jeans que ya no utilizamos, pero tampoco están tan viejos como para descartarlos. Los jeans son una prenda cómoda y rústica que combina con cualquier outfit.

Los jeans son bastante antiguos y, aunque no lo creas, no nacieron gracias a la moda, sino a la necesidad y como prenda de trabajo.

Cómo puedo reutilizar unos jeans en casa y con un truco de costura

Para este truco de costura en casa vas a necesitar muy pocos materiales y muchas ganas de crear. Reutilizar viejas prendas es una forma muy positiva de ayudar al medioambiente, disminuir los desechos textiles y de paso crear ejemplares únicos y originales a tu gusto.

cartuchera de jean
Los jeans se tienen que coser siempre con agujas de 18 o medianamente grandes para no dañar la máquina.

Los jeans son una prenda noble y resistente que se puede reutilizar para confeccionar bolsos, cartucheras, carteras, adornos para la casa, monederos, almohadones y nuevas prendas de ropa.

Paso a paso: cómo diseñar una tote bag en casa y con un truco

Toma nota y presta mucha atención. Primero y principal, vas a necesitar unos jeans viejos que ya no utilices, pero estén en relativo buen estado. Además, necesitas una máquina de coser o un poco de hilo y aguja para confeccionar el bolso, con la máquina será mucho más rápido.

bolsos de jean
Puedes hacer bolsos grandes o pequeñas carteras con tus jeans.

  1. Recorta las piernas de tus jeans desde la unión con la cintura. De ambas piernas vas a sacar las tiras del bolso y el cuerpo. Descose las piernas para que te queden dos porciones de tela grandes.
  2. Forma dos rectángulos con los jeans del mismo tamaño. Cose uno de los bolsillos en la parte delantera para decorar la cartera.
  3. Une con costura recta del lado del revés, los costados y la parte inferior del bolso.
  4. Arma las tiras de jean de aproximadamente 5 cm de ancho, doblando una tira de 10 cm por la mitad.
  5. Cose las tiras en los bordes superiores, tal como se ve en el tutorial y añade un forro interno de tela de lienzo para que quede más reforzado. Un truco de costura en casa sencillo, barato y efectivo.

