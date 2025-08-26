Costura en casa: cómo transformar unos jeans viejos en una cartera moderna y canchera

La costura es una actividad de casa casi tan popular como la pintura, la cerámica y la cocina. Con unos pocos hilos puedes reformar casi cualquier prenda vieja, reutilizar telas, retazos, accesorios y diseñar prendas nuevas a la medida.
En esta ocasión te voy a compartir un truco de costurera experta para reutilizar unos jeans viejos y transformarlos en un bolso de mano o tote bag. Las llamadas tote bags son una especie de cartera grande en la que entra prácticamente todo, desde un recipiente con comida, la computadora hasta una muda de ropa.
Todos tenemos en casa unos viejos jeans que ya no utilizamos, pero tampoco están tan viejos como para descartarlos. Los jeans son una prenda cómoda y rústica que combina con cualquier outfit.
Los jeans son bastante antiguos y, aunque no lo creas, no nacieron gracias a la moda, sino a la necesidad y como prenda de trabajo.
Para este truco de costura en casa vas a necesitar muy pocos materiales y muchas ganas de crear. Reutilizar viejas prendas es una forma muy positiva de ayudar al medioambiente, disminuir los desechos textiles y de paso crear ejemplares únicos y originales a tu gusto.
Los jeans son una prenda noble y resistente que se puede reutilizar para confeccionar bolsos, cartucheras, carteras, adornos para la casa, monederos, almohadones y nuevas prendas de ropa.
Toma nota y presta mucha atención. Primero y principal, vas a necesitar unos jeans viejos que ya no utilices, pero estén en relativo buen estado. Además, necesitas una máquina de coser o un poco de hilo y aguja para confeccionar el bolso, con la máquina será mucho más rápido.