Solo con una toalla y una botella congelada: el truco para ponerle fin al dolor de rodillas en pocos minutos

Experta en podología revela cuáles son las claves para decirle adiós al dolor de rodillas con simples y efectivos trucos

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Despídete del dolor de rodilla con estos trucos.

El dolor de rodillas es un malestar que cualquiera de nosotros puede experimentar, independientemente de la edad, de la cantidad de ejercicio que realizamos semanalmente y también de la buena o mala alimentación. Para aliviar esta dolencia, puedes acudir a un truco infalible que calmará la molestia en pocos minutos.

Adiós dolor de rodillas: el truco infalible para aliviar el malestar en tiempo récord

De acuerdo a lo que explica la podóloga Josefina Toscano, una de las principales causas del dolor de rodilla se origina en los pies. Esta estructura del cuerpo humado debe estar fuerte y rígida para impulsar el paso y también debe ser flexible para amortiguar el impacto. Sin embargo, cuando el arco plantar pierde firmeza, la carga se reparte de forma desproporcional.

dolor de rodillas
El secreto para aliviar el dolor de rodillas en poco tiempo.

Como consecuencia, la mala estabilidad del pie generará los dolores de rodilla. Según la especialista, un problema frecuente es la sobrepronación, la cual sucede cuando el pie se inclina en exceso hacia dentro y arrastra a la rodilla, provocando malestar también en la cadera y en la región lumbar.

En este sentido, la podóloga sugiere distintos trucos para darle fuerza y estabilidad a los pies, evitando así el dolor de rodillas. Uno de los métodos infalibles es masajear la fascia con una botella congelada. Para esto tendrás que sentarte en una silla, colocar la botella horizontalmente en el piso y arriba de ella poner la planta del pie, realizando un desplazamiento hacia delante y hacia atrás durante 60 segundos. Luego cambiar de pie y repetir la misma acción.

dolor de rodilla
Desp&iacute;dete de esta dolencia con simples ejercicios.

Otro ejercicio que ayudará a fortalecer los pies consistirá en arrugar una toalla. Aquí tendrás que buscar una que esté sucia o vieja, colocarla en el piso y con los dedos intentar arrugarla. Esta técnica activará el arco plantar.

Por otro lado, la especialista asegura que el calzado cumplirá un rol estelar al momento de evitar el dolor de rodillas. Esto se debe a que el calzado condiciona directamente el estado del pie. Por ejemplo, una amortiguación excesiva puede aislarlo del suelo y reducir la propiocepción, causando inestabilidad a largo plazo. También se recomienda no usar zapatos con hormas estrechas, ya que se comprimen los dedos y se debilita la musculatura.

