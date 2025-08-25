Inicio Sociedad Monedas y billetes
Remuneran con más de 250 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 50 centavos

Esta moneda de 1794 fue la primera de 50 centavos en todo Estados Unidos. Por ella, especialistas en numismática están dispuestos a pagar una fortuna

Walter Vasquez
Revisa entre tus pertenencias para saber si tienes esta moneda.

Las monedas de 50 centavos son de las más codiciadas por aficionados a la numismática de los Estados Unidos. Es que, generalmente, estos ejemplares ocultan distintas connotaciones culturales e históricas. Además, dependiendo de su estado de conservación, pueden adquirir un valor monetario exorbitante. Prueba de ello es esta pieza por la cual un coleccionista de monedas y billetes pagó más de 250 mil dólares.

Numismática: esta es la moneda de 50 centavos que vale más de 250 mil dólares

Así como anteriormente te conté la historia de la moneda de 50 centavos por la que pagaron 822 mil dólares, hoy te informaré sobre otra pieza similar, la cual fue subastada a 252 mil dólares. Si tienes un antiguo ejemplar de este valor, será mejor que lo busques porque podría hacerte millonario.

La pieza en cuestión es el medio dólar de 1794 con cabello suelto. Esta moneda de 50 centavos fue la primera en la historia de Estados Unidos y tuvo una corta tirada, de tan solo 23.464 ejemplares. Por lo tanto, por el simple hecho de tener una pieza de este año, seguramente podrás subastarla en una gran suma de dinero.

Esta moneda de 50 centavos puede venderse a más de 250 dólares.

Según informa el sitio especializado en numismática Stacks Bowers’, por ahora solo cinco monedas de este tipo fueron certificadas en condición de menta (MS 62). Mientras que acerca del resto de ejemplares, todavía no se sabe con precisión cuántas pueden estar circulando en territorio norteamericano.

Para identificar esta antigua moneda, primero deberás observar su anverso. Aquí muestra la imagen de la Libertad con cabello suelto, rodeada de 15 estrellas, la palabra “LIBERTY” y el año de acuñación (1974).

En el reverso, la moneda de 50 centavos muestra la imagen de un águila posando sobre una corona. Alrededor de la figura central se observa la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”.

Numismática: esta antigua moneda podría convertirte en millonario.

En lo que respecta al estado de esta moneda, la fuente citada indica que un ejemplar en óptimas condiciones tendrá las superficies satinadas y un color oliva acero, con un brillo prácticamente completo. Se aprecian toques de color naranja rojizo a lo largo de los bordes derechos del anverso y el reverso. La iluminación directa también evoca matices de oro antiguo y gris azulado.

