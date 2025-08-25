Las monedas de 50 centavos son de las más codiciadas por aficionados a la numismática de los Estados Unidos. Es que, generalmente, estos ejemplares ocultan distintas connotaciones culturales e históricas. Además, dependiendo de su estado de conservación, pueden adquirir un valor monetario exorbitante. Prueba de ello es esta pieza por la cual un coleccionista de monedas y billetes pagó más de 250 mil dólares.
Remuneran con más de 250 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 50 centavos
Esta moneda de 1794 fue la primera de 50 centavos en todo Estados Unidos. Por ella, especialistas en numismática están dispuestos a pagar una fortuna