Remuneran con más de 250 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 50 centavos

moneda numismática Esta moneda de 50 centavos puede venderse a más de 250 dólares.

Según informa el sitio especializado en numismática ‘Stacks Bowers’, por ahora solo cinco monedas de este tipo fueron certificadas en condición de menta (MS 62). Mientras que acerca del resto de ejemplares, todavía no se sabe con precisión cuántas pueden estar circulando en territorio norteamericano.

Para identificar esta antigua moneda, primero deberás observar su anverso. Aquí muestra la imagen de la Libertad con cabello suelto, rodeada de 15 estrellas, la palabra “LIBERTY” y el año de acuñación (1974).

En el reverso, la moneda de 50 centavos muestra la imagen de un águila posando sobre una corona. Alrededor de la figura central se observa la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”.

moneda 50 centavos Numismática: esta antigua moneda podría convertirte en millonario.

En lo que respecta al estado de esta moneda, la fuente citada indica que un ejemplar en óptimas condiciones tendrá las superficies satinadas y un color oliva acero, con un brillo prácticamente completo. Se aprecian toques de color naranja rojizo a lo largo de los bordes derechos del anverso y el reverso. La iluminación directa también evoca matices de oro antiguo y gris azulado.