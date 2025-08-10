moneda 1964 numismática Esta moneda tiene un valor sorprendente, de acuerdo a lo que informan especialistas en numismática.

En 1964, la Casa de la Moneda de Filadelfia acuñó no solo los ejemplares para circulación regular y las pruebas para coleccionistas, ya que también fabricó 25 piezas de un acabado intermedio, cuyo propósito nunca fue aclarado, por lo que estas monedas SMS no están documentadas oficialmente.

Este tipo de piezas casi únicas presenta un tono uniforme, no tienen marcas visibles y los bordes se destacan por ser cuadrados y bien definidos. Además, tanto el retrato de Lincoln como las leyendas están realizadas con nitidez y detalles cuidadosos.

moneda 1964 numismática estados unidos Monedas y billetes: esta pieza se subastó a 19,200 dólares.

Heritage Auctions, sitio especializado en numismática, informó que en enero del vigente año una moneda de este tipo, calificada como SP67 Rojo, se subastó a un valor final de 19,200 dólares. Por lo tanto, si tienes una pieza de este tipo, puedes certificarla y venderla a un precio similar. Se estima que dichos ejemplares pueden venderse hasta 75 mil dólares.

Características generales del centavo Lincoln de 1964 SMS