Moneda 25 centavos estados unidos Numismática: esta moneda es codiciada por coleccionistas.

Esta moneda de 25 centavos tiene en su frente la figura central a la Libertad de pie sosteniendo un escudo en una mano y una rama de olivo en la otra. En su primera versión, la figura femenina aparecía con el pecho parcialmente expuesto, por lo que en 1917 tuvo que modificarse la imagen para cubrir esa parte.

Además, en el anverso también podremos observar la inscripción “LIBERTY” en la periferia superior y la fecha en la parte inferior (en este caso 1919).

En el reverso, el diseño presenta a un águila en pleno vuelo con la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” sobre la periferia. También se encuentran estrellas en los bordes y la palabra “QUARTER DOLLAR”.

Numismática moneda 25 centavos estados unidos Esta pieza de 25 centavos tiene un gran valor para coleccionistas de monedas y billetes.

Según Stacks Bowers, sitio especializado en numismática, una pieza de esta serie fue vendida a un valor sorprendente: 152.750 dólares. En concreto, se trata del ejemplar 1919-D Cabeza Completa, con un estado de conservación MS-67.

La fuente citada señala que los ejemplares de Cabeza Completa del 1919-D Mint State son extremadamente raros. La Casa de la Moneda de Denver no acuñó bien estas monedas, por ende, cualquiera con un MS elevado será una digna pieza de colección.

En este sentido, si tienes una moneda de estas características, puedes certificarla y vendérselas a expertos en numismática. Dependiendo de su estado de acuñación, será el precio final que tendrá el ejemplar.