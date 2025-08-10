Quini 6: los números ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto de 2025

Esperando resultados

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.