numismática moneda un dólar Coleccionistas de monedas y billetes están dispuestos a pagar una fortuna por esta pieza.

Mientras que, del otro lado, donde debería aparecer un águila en vuelo con 17 estrellas, se puede observar el diseño del cuarto de dólar de Carolina del Sur. Es decir, veremos la silueta del estado de Carolina del Sur, en su interior la frase “THE PALMETTO STATE” junto a una estrella, el ave oficial, una flor, un árbol y la fecha de incorporación a la Unión: 1788. También se visualizan las palabras “SOUTH CAROLINE” y el lema “E PLURIBUS UNUM”.

Este error de acuñación genera que el borde de la moneda tenga una estructura distinta, con tres niveles concéntricos en el lado del cuarto.

Respecto al valor de esta moneda, el sitio especializado ‘Heritage Auctions’ reveló que dicho ejemplar fue subastado en 2024 casi en 85 mil dólares. Por lo tanto, si tienes una pieza con estos errores de acuñación, puedes certificarla y vendérsela a expertos en numismática por una suma de dinero similar.

moneda numismática un dólar Esta moneda es un tesoro, según especialista en numismática.

Por otro lado, es menester recordar que este no es el único caso con el Sacagawea Dollar, ya que anteriormente se descubrió otra moneda de este tipo con una falla parecida: en el anverso aparece la figura del histórico indígena Sacagawea, mientras que en el reverso debería tener la imagen de dos nativos americanos con un costal de pescados, sin embargo, aparece la estatua de la Libertad.