Inicio Judiciales Estafas
Caso Megatecnología

Empresario prófugo por estafas por $50 millones con computadoras se justificó en las redes

Cristhian Holguín admitió que siguió vendiendo computadoras aunque tenía problemas económicos que le impedían cumplir con los clientes. Suma 30 denuncias penales

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Cristhian Holguín

Cristhian Holguín, el empresario prófugo por estafas de Megatecnología, hizo su descargo en las redes.

Cristhian Holguín, quien tiene orden de captura de la Fiscalía de Delitos Económicos por estafas por $50 millones y propietario de la empresa Megatecnología, justificó el cierre de la compañía a través de una publicación en Instagram y alegó -en clara estrategia defensiva- problemas financieros.

El video también fue visto por las clientes que lo denunciaron en la Fiscalía y ya forma parte del cúmulo de pruebas que reúne la fiscal Mariana Pedot, quien recibió más de 30 denuncias por estafas de parte de personas que compraron y pagaron con billeteras virtuales y tarjetas de crédito por computadoras e insumos gamers e informáticos que Megatecnología jamás les entregó.

Embed - Mt on Instagram: "Explicación del cierre y situación actual de Mega Tecnología."
View this post on Instagram

A post shared by Mt (@megatecnologiaoficial)

El empresario prófugo y denunciado por estafas, en la mira

Cristhian Holguín dijo que cerró la empresa Megatecnología por problemas financieros de vieja data. Sin embargo, en el video de Instagram, admitió que siguió vendiendo equipamiento -de modo presencial y online-, lo cual agrava su situación.

Dijo haber "fallado en la administración de la empresa" y negó ser "un ladrón y estafador". Pidió perdón y tiempo para pagarles a los denunciantes, pero nadie le creyó tras haber experimentado una serie de postergaciones y reprogramaciones de entregas de computadoras que ya había cobrado.

"Contestaba con falsas promesas", dijo uno de los afectados a Diario UNO.

Esta es una de las pruebas que fueron incorporadas a la investigación de Delitos Económicos, que rastrea, entre otros indicios, las denuncias presentadas por afectados de Megatecnología en la Dirección de Defensa del Consumidor durante los últimos años pero que no surtieron efecto alguno.

Una detenida y dos prófugos por estafas

Cristhian Holguín y su hermana Alejandra tienen pedido de captura.

Daniela Hinrich fue detenida el fin de semana tras allanamientos al local cerrado de Megatecnología, en Morón 130 de Ciudad. Allí, personal de Investigaciones incautó computadoras usadas e insumos.

En breve, Hinrich será imputada por el delito de estafas genéricas, calificación legal que la fiscalía decidió aplicar tomando como referencia las primeras denuncias penales.

Delitos Económicos recibe más denuncias en el Polo Judicial

Más de 30 personas ya lo denunciaron en Delitos Económicos. Juan Manuel Céspedes, abogado y padre de uno de los afectados, que pagó $1 millón por insumos informáticos que nunca recibió, aseguró a Diario UNO y radio Nihuil que "Cristhian Holguín es responsable porque, mediante el engaño, causó daño a mucha gente que hizo mucho esfuerzo para pagarle a Megatecnología por bienes que él nunca entregó".

Temas relacionados:

Te puede interesar