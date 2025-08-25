Empresario prófugo por estafas por $50 millones con computadoras se justificó en las redes

Dijo haber "fallado en la administración de la empresa" y negó ser "un ladrón y estafador". Pidió perdón y tiempo para pagarles a los denunciantes, pero nadie le creyó tras haber experimentado una serie de postergaciones y reprogramaciones de entregas de computadoras que ya había cobrado.

"Contestaba con falsas promesas", dijo uno de los afectados a Diario UNO.

Esta es una de las pruebas que fueron incorporadas a la investigación de Delitos Económicos, que rastrea, entre otros indicios, las denuncias presentadas por afectados de Megatecnología en la Dirección de Defensa del Consumidor durante los últimos años pero que no surtieron efecto alguno.

Una detenida y dos prófugos por estafas

Cristhian Holguín y su hermana Alejandra tienen pedido de captura.

Daniela Hinrich fue detenida el fin de semana tras allanamientos al local cerrado de Megatecnología, en Morón 130 de Ciudad. Allí, personal de Investigaciones incautó computadoras usadas e insumos.

En breve, Hinrich será imputada por el delito de estafas genéricas, calificación legal que la fiscalía decidió aplicar tomando como referencia las primeras denuncias penales.

Delitos Económicos recibe más denuncias en el Polo Judicial

Más de 30 personas ya lo denunciaron en Delitos Económicos. Juan Manuel Céspedes, abogado y padre de uno de los afectados, que pagó $1 millón por insumos informáticos que nunca recibió, aseguró a Diario UNO y radio Nihuil que "Cristhian Holguín es responsable porque, mediante el engaño, causó daño a mucha gente que hizo mucho esfuerzo para pagarle a Megatecnología por bienes que él nunca entregó".