Si eres un aficionado a la colección de monedas y billetes de Estados Unidos, seguramente querrás conocer la historia de este ejemplar que despertó asombro en el mundo de la numismática. Se trata de una moneda de 50 centavos que presenta un grave error de acuñación. Por esta falla inusual, expertos están dispuestos a pagar una suma que supera los 822 mil dólares.

Las monedas de 50 centavos o medio dólar tienen un valor especial para coleccionistas, ya que generalmente se encuentran piezas raras, las cuales son sometidas a subastas para obtener así una suma millonaria. Un claro ejemplo es el Cox Specimen de 1838, una pieza por la cual pagaron más de medio millón de dólares.

En este caso, se supo que otra moneda de 50 centavos se subastó a 822,500 dólares, batiendo todo tipo de récords en piezas de este tipo. El ejemplar en cuestión es el Draped Bust 1796 con 16 estrellas.

El Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), reveló que esta pieza adquiere un exorbitante precio por presentar 16 estrellas en su anverso. Esta falla en su acuñación determinó que dichas monedas sean de las más codiciadas en el mundo de la numismática, más aún sabiendo que se fabricaron muy pocos ejemplares.

En concreto, el sitio especializado en numismática señala que en total se cree que se acuñaron 934 monedas de este tipo, pero se desconoce cuántas están en circulación hoy en día. Por lo tanto, si tienes una pieza de estas en tu poder, cuentas con un tesoro en tus manos.

Además, el diseño está caracterizado por su combinación de tonos metálicos y la conservación de detalles como el plumaje del águila. Puntualmente, esta moneda fue subastada en un Mint State de 66, por lo que estaba en óptimas condiciones. Si bien se comercializó por más de 822 mil dólares, en algunos casos puede vale más de 2 millones de dólares.

Otras características del Draped Bust de 1796 con 16 estrellas

  • Diseñador: Robert Scot/John Eckstein
  • Anverso: busto de la Dama de la Libertad con el cabello suelto. Alrededor se aprecian 16 estrellas y la palabra “LIBERTY”.
  • Reverso: la moneda presenta un águila pequeña con las alas extendidas, que está rodeada por una corona. Sobre el águila, una leyenda que dice "UNITED STATES OF AMERICA". Su denominación está en fracción “1/2”.
  • Diámetro: 32,50 milímetros
  • Peso: 13,48 gramos
  • Metal: 90% plata, 10% cobre

