El Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), reveló que esta pieza adquiere un exorbitante precio por presentar 16 estrellas en su anverso. Esta falla en su acuñación determinó que dichas monedas sean de las más codiciadas en el mundo de la numismática, más aún sabiendo que se fabricaron muy pocos ejemplares.

En concreto, el sitio especializado en numismática señala que en total se cree que se acuñaron 934 monedas de este tipo, pero se desconoce cuántas están en circulación hoy en día. Por lo tanto, si tienes una pieza de estas en tu poder, cuentas con un tesoro en tus manos.

numismática moneda de 50 centavos Colección de monedas y billetes: este ejemplar vale casi 1 millón de dólares.

Además, el diseño está caracterizado por su combinación de tonos metálicos y la conservación de detalles como el plumaje del águila. Puntualmente, esta moneda fue subastada en un Mint State de 66, por lo que estaba en óptimas condiciones. Si bien se comercializó por más de 822 mil dólares, en algunos casos puede vale más de 2 millones de dólares.

Otras características del Draped Bust de 1796 con 16 estrellas