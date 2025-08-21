El reactor de IMPSA pasó con éxito los dos puentes y ya arribó a la refinería de YPF

A pesar de la preocupación que había, el cruce fue con total éxito.

Embed - El reactor de IMPSA cruzó sin problemas el puente de la Ruta 7 y la 15

Desde las 7 de este jueves, Policía Vial y Tránsito de Luján arrancaron con el megaoperativo con el corte de la Ruta 7 hasta calle Cochabamba mientras Vialidad Nacional realizaba estudios para confirmar que el puente que atraviesa la ruta 15 estaba en condiciones de soportar el peso.

reactor impsa ypf El megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA comenzó a las 7 como estaba previsto. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Minutos después de las 8, el vehículo que llevaba el gigante reactor comenzó a moverse para desplazarse durante el último tramo hasta la refinería de YPF. El corte de la Ruta 7 fue total hasta el empalme de la ruta 84 que va a la refinería de Luján.

reactor impsa megaoperativo refinería luján 6 Mucho movimiento en Luján hasta la refinería donde el megaoperativo sigue todo lo planeado. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Minutos antes de las 9, el megaoperativo cruzó sin problemas el puente ferroviario que fue apuntalado para lograr soportar todo el peso del reactor. Lo mismo ocurrió con el puente de la Ruta 15.

El megaoperativo seguió por la Ruta 7 hasta llegar a la Ruta 84 para llegar más tarde a la refinería de Luján.

reactor impsa megaoperativo refinería luján El reactor de IMPSA pasó el primer puente que fue apuntalado para soportar su peso y continúa el megaoperativo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El megaoperativo para avanzar con el reactor de IMPSA

Tal como estaba previsto, a las 7 de este jueves el camión que llevaba el reactor de IMPSA llegó al lugar para enganchar la grúa que tiene 208 ruedas para soportar el peso del aparato, que desde el sábado quedó en la lateral oeste de la Ruta 40.

reactor ypf impsa El megaoperativo comenzó a las 7 de este jueves, y pasadas las 8 el reactor de IMPSA salió hacia la refinería de Luján. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El sábado fue el segundo día de movimiento del reactor hacia YPF y quedó apostado al costado oeste de la Ruta 40 y Ruta 7, debido a que tenían que atravesar el puente de la Ruta 15, el cual no está hecho para soportar las 456 toneladas de la mole.

reactor ypf impsa2 Un gran megaoperativo se organizó para que el reactor de IMPSA llegue a YPF. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Este fue el impedimento que tuvieron para avanzar con el traslado. Vialidad Nacional indicó que eran necesarios estudios para la seguridad de la ruta y también de los usuarios que transitan por allí.

Luego de varios días de especulaciones, el miércoles a última hora confirmaron que estaba todo listo para retomar con la actividad y retomar el traslado del reactor de IMPSA hasta YPF.

reactor impsa megaoperativo refinería luján 5 Vialidad Nacional autorizó a avanzar con el megaoperativo para el traslado del reactor de IMPSA. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Esto fue luego de la colocación de 80 puntales en el cruce de la Ruta 7 y Ruta 15 para que soportara el peso del reactor de IMPSA. Consistió en columnas temporales que se instalaron para aguantar las toneladas y evitar daños en el hormigón del nuevo puente.

El gran despliegue y megaoperativo cerró en la refinería de YPF a casi una semana de que se pusiera en marcha el traslado del reactor.