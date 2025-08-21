Planificaron un operativo para que hinchas de la U. de Chile pasen custodiados por Mendoza

La diferencia hoy es que el paso a Chile está cerrado y, por pronóstico de nevadas, así continuaría al menos hasta el sábado.

paso a chile nevada

Por ello, y si bien no hay una indicación oficial al respecto hasta el momento, una de las opciones es que los hinchas de la Universidad de Chile permanezcan en Buenos Aires hasta tanto se resuelva la apertura del Cristo Redentor.

Operativo de seguridad por los hinchas de la U. de Chile

Como cada vez que llegan o pasan por Mendoza hinchas extranjeros o de otras provincias, los micros de la Universidad de Chile serán escoltados, en cápsulas, provincia por provincia hasta que salgan del país.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mercedes Rus explicaron a Diario UNO que el operativo policial puede incluir requisas conjuntas, con la Policía de San Luis en Desaguadero, o con Gendarmería, a la altura de Zapata, según la ruta que siga la cápsula.

u de chile hinchas incidentes independiente Hinchas de la U. de Chile esperan en Buenos Aires la orden para volver a su país. Tres micros, como ocurrió a la ida, lo harían por Mendoza. Foto: web

Debido a los graves incidentes que ocurrieron en la noche del miércoles, desde Mendoza esperan con especial atención las indicaciones que surjan desde Nación.

Según indicaron medios chilenos, 19 personas fueron atendidas en tres hospitales de Buenos Aires. El hincha que cayó desde lo alto de la tribuna de la U. de Chile fue operado de urgencia y se encuentra en estado “delicado”.

José Antonio Viera-Gallo, embajador chileno en Argentina, confirmó que aún hay 97 detenidos.

Hinchas brasileños en Mendoza

Por otra parte, unos 150 hinchas brasileños ya se encuentran en Mendoza por la disputa del partido de Copa Sudamericana entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro. El encuentro se jugará desde las 19, en el estadio Feliciano Gambarte.

Para garantizar el orden, el Ministerio informó que habrá un operativo con 650 efectivos entre policías y agentes de seguridad privada.

Además, habrá cortes de calles desde las 13.30: