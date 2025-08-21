El video más escalofriante de Independiente vs. U de Chile: lo desmayaron de un palazo en la cabeza

A partir de ese momento, el escándalo comenzó a escalar y los árbitros decidieron frenar el partido. Los equipos permanecieron en el terreno de juego durante unos minutos a la espera de la reanudación, sin embargo, minutos más tarde se ordenó la suspensión total.

Pero, cuando todo parecía calmarse y quedaban una decena de hinchas de la U. de Chile en la tribuna alta, la barra de Independiente entro en acción y se desató una batalla campal.

Una serie grabaciones que circularon en redes sociales mostraron cómo los hinchas de Independiente golpearon a los de U. de Chile. Uno de los más escalofriantes muestra el desmayo de un chileno como consecuencia del palazo de uno de los hinchas.

El mismo barra de Independiente que aparece en el vídeo, y según la acusación de varios usuarios en la red social X, sería el mismo que provocó el hecho de que un hincha de la U se arroje al vacío para no ser atacado. Actualmente, este último se encuentra en grave estado.

La U de Chile y su pedido para jugar en Mendoza

Hace unos pocos días, en diálogo con Ovación, el subsecretario de deportes, Federico Chiapetta, reveló que los dirigentes de la Universidad de Chile visitaron el estadio Malvinas Argentinas para analizar la posibilidad de ser locales en Mendoza en caso de superar la serie ante Independiente.

El motivo es que si los trasandinos avanzaban a cuartos de final de la Copa Sudamericana debían jugar de locales en la semana del 18 de septiembre (el Día de Chile) y para esa fecha, además de los feriados tradicionales, los estadios chilenos que pueden albergar un encuentro internacional estarán afectados al Mundial Sub 20.

Lo cierto es que parece improbable que los chilenos continúen en la Copa Sudamericana y, en caso de que la CONMEBOL así lo decida, es un hecho que contra Alianza Lima de Perú tendrá que jugar al menos a puertas cerradas.