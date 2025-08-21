Violencia en la Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile: la acusación de Boric y la decisión de Conmebol

El encuentro fue suspendido apenas iniciado el segundo tiempo, con el marcador 1-1, aunque posteriormente la Conmebol confirmó que había sido cancelado “definitivamente”, por lo que el tema lo resolverá el Tribunal de Disciplina de la entidad.

Qué puede pasar con la serie de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile

Los gravísimos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejaron casi un centenar de heridos heridos, alguno de gravedad, numerosos detenidos cuando el marcador estaba igualado 1 a 1, resultado que clasificaba a los trasandinos (ganaron en la ida 1 a 0).

Conmebol confirmó que el encuentro fue cancelado definitivamente; en consecuencia, no se reanudará, y el Tribunal de Disciplina de la entidad confirmará una resolución en los próximos días.

Los Órganos Judiciales de la Conmebol analizarán lo sucedido y anunciarán que sucederá con respecto a los equipos. La decisión podría incluir la descalificación de ambos, debido a la gravedad del altercado y la violencia expuesta por las dos parcialidades, aunque también podría ser uno solo el afectado, mientras que el otro avanzaría a los cuartos de final del certamen continental.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado. Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones" (el comunicado de Conmebol).

La U de Chile quería jugar en Mendoza

Hace unos pocos días, en diálogo con Ovación, el subsecretario de deportes Federico Chiapetta reveló que los dirigentes de la Universidad de Chile visitaron el estadio Malvinas Argentinas para analizar la posibilidad de ser locales en Mendoza en caso de superar la serie ante Independiente.

El motivo es que si los trasandinos avanzaban a cuartos de final de la Copa Sudamericana debían jugar de locales en la semana del 18 de septiembre (el Día de Chile) y para esa fecha, además de los feriados tradicionales, los estadios chilenos que pueden albergar un encuentro internacional estarán afectados al Mundial Sub 20.

Lo cierto es que parece improbable que los chilenos continúen en la Copa Sudamericana y en caso de que la Conmebol así lo decida es un hecho que contra Alianza Lima de Perú tendrá que jugar al menos a puertas cerradas.