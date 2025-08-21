Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
El dolor de cabeza de Ariel Broggi para armar el once de Gimnasia y Esgrima

Pensando en el encuentro con Central Norte, Ariel Broggi tiene varias piezas importantes no disponibles para defender la punta.

Por UNO
Ariel Broggi tiene que rearmar el once por tres bajas obligadas.

Este Gimnasia y Esgrima de números potentes va por un nuevo objetivo. Central Norte de Salta asoma en el calendario, el próximo sábado desde las 20 en condición de visitante, cita en la que Ariel Broggi tendrá varias ausencias de peso en el once titular.

Por lesiones y suspensión, el entrenador del Lobo deberá meter mano en su pizarra: Facundo Nadalín y Fermín Antonini están desgarrados, mientras que Matías Muñoz llegó a la décima tarjeta amarilla y deberá purgar dos fechas de suspensión.

Ignacio Antonio Gimnasia y Esgrima.jpeg

El dilema que tiene que resolver Ariel Broggi pasa por los reemplazos. En el lateral derecho el tema es simple porque ingresaría Ismael Cortéz, en un pieza por pieza que no alterará la línea de cuatro defensores.

El tema está en la mitad de la cancha porque el doble cinco tendrá una ausencia de peso. Con Ignacio Antonio intocable, habrá que ver quien le ejerce de yunta, teniendo en cuenta que el titular (Muñoz) y el habitual suplente (Antonini) están descartados. En ese panorama, lo lógico sería Barboza, aunque habrá que esperar a la práctica de hoy.

La buena para Ariel Broggi

Si bien el panorama pinta complicado, el director técnico mensana recibió una buena noticia con la vuelta de Imanol González. El marcador central, clave en la defensa blanquinegra, cumplió con la fecha de suspensión y retornará a la zaga central en lugar de Carrera.

Los números de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

El Lobo tiene cifras más que importantes: es líder de la zona B de la Primera Nacional y el que más puntos sacó contando ambos grupos (49), y eso que tiene un encuentro menos. Además, es el que menos encuentros perdió (solo 2) y al que menos le marcaron (12).

