El dolor de cabeza de Ariel Broggi para armar el once de Gimnasia y Esgrima

El tema está en la mitad de la cancha porque el doble cinco tendrá una ausencia de peso. Con Ignacio Antonio intocable, habrá que ver quien le ejerce de yunta, teniendo en cuenta que el titular (Muñoz) y el habitual suplente (Antonini) están descartados. En ese panorama, lo lógico sería Barboza, aunque habrá que esperar a la práctica de hoy.

La buena para Ariel Broggi

Si bien el panorama pinta complicado, el director técnico mensana recibió una buena noticia con la vuelta de Imanol González. El marcador central, clave en la defensa blanquinegra, cumplió con la fecha de suspensión y retornará a la zaga central en lugar de Carrera.

Los números de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

El Lobo tiene cifras más que importantes: es líder de la zona B de la Primera Nacional y el que más puntos sacó contando ambos grupos (49), y eso que tiene un encuentro menos. Además, es el que menos encuentros perdió (solo 2) y al que menos le marcaron (12).