Costura en casa: cómo hacer una almohada matera para llevar el desayuno a la cama

Un accesorio de casa muy original: la almohada para mate

La almohada de cama, porta mate o porta desayuno es realmente una idea muy llamativa. No se sabe con exactitud de dónde viene, pero sí podemos afirmar que es muy cómoda y necesaria.

Básicamente, es un accesorio compuesto por una almohada rectangular o redonda, rellena de vellón y con espacios huecos para colocar el termo, el mate y unas galletitas. No ensucia la casa, no mancha las sábanas ni las marca, y es fácil de guardar, ya que no ocupa espacio.

costura Utiliza materiales de costura de buena calidad y durables

Puedes elegir una tela estampada, lisa o reutilizada para realizar el proyecto o truco de costura. Lo mejor es hacerlo con máquina de coser para que quede más firme y con telas medianamente gruesas e impermeables para limpiarlas mejor.

Paso a paso: cómo realizar una almohada matera en casa y con un truco

Para realizar este truco de hilos en casa, vas a necesitar muy pocos materiales: dos rectángulos de tela de 50 cm por 70 cm, o de la medida que prefieras, una tira de 30 cm con un largo que bordee todo el rectángulo, vellón y algunos retazos de tela para hacer posa mate.

almohada matera Puedes lavar la almohada en el lavarropas y mantenerla impecable