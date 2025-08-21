Inicio Sociedad Casa
Truco de hilos

Costura en casa: cómo hacer una almohada matera para llevar el desayuno a la cama

La almohada para mate es un accesorio novedoso y muy original. Puedes fabricar la tuya en casa sin gastar de más y aprovechando retazos de tela

Isabella Brosio
Una idea muy sencilla, bonita y barata 

Cuando pasamos los fines de semana en casa, dormimos un poco más y descansamos en la cama, es muy placentero desayunar unos mates sin tener que levantarnos del colchón.

En los últimos meses, se comenzó a viralizar y vender una bandeja de tela acolchonada muy bonita, a modo de almohada, pero con agujeros para colocar el mate o la taza.

Con un truco de costura en casa o un tutorial DIY sencillo, puedes fabricar tu propia almohada matera para llevar a la cama en esos días de fiaca y relax. A continuación te comparto el paso a paso para este truco, los materiales necesarios y algunas recomendaciones de costura.

elementos de costura
La costura es buena para las manos, la paciencia y la economía del hogar

Un accesorio de casa muy original: la almohada para mate

La almohada de cama, porta mate o porta desayuno es realmente una idea muy llamativa. No se sabe con exactitud de dónde viene, pero sí podemos afirmar que es muy cómoda y necesaria.

Básicamente, es un accesorio compuesto por una almohada rectangular o redonda, rellena de vellón y con espacios huecos para colocar el termo, el mate y unas galletitas. No ensucia la casa, no mancha las sábanas ni las marca, y es fácil de guardar, ya que no ocupa espacio.

costura
Utiliza materiales de costura de buena calidad y durables

Puedes elegir una tela estampada, lisa o reutilizada para realizar el proyecto o truco de costura. Lo mejor es hacerlo con máquina de coser para que quede más firme y con telas medianamente gruesas e impermeables para limpiarlas mejor.

Paso a paso: cómo realizar una almohada matera en casa y con un truco

Para realizar este truco de hilos en casa, vas a necesitar muy pocos materiales: dos rectángulos de tela de 50 cm por 70 cm, o de la medida que prefieras, una tira de 30 cm con un largo que bordee todo el rectángulo, vellón y algunos retazos de tela para hacer posa mate.

almohada matera
Puedes lavar la almohada en el lavarropas y mantenerla impecable

  1. Marca sobre la tela superior las formas del mate, el termo o lo que vayas a colocar en la almohada. Recorta los círculos, debe quedarte la tela agujereada.
  2. Realiza con los retazos de tela, fundas o cilindros colocando un círculo con un rectángulo de tela bordeando. En el tutorial puedes entender mejor el procedimiento.
  3. Cose los cilindros a los huecos del rectángulo del principio.
  4. Cose la tira de 30 cm de tela por todo el borde del rectángulo principal y luego coloca el rectángulo inferior dejando un hueco descosido para introducir el vellón.
  5. Voltea la almohada y comienza a rellenar con vellón, moldeando con tus manos los huecos de tela para que queden vacíos y puedas colocar el mate o el termo.

