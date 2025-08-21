Costura en casa: cómo hacer una almohada matera para llevar el desayuno a la cama

Cuando pasamos los fines de semana en casa, dormimos un poco más y descansamos en la cama, es muy placentero desayunar unos mates sin tener que levantarnos del colchón.
En los últimos meses, se comenzó a viralizar y vender una bandeja de tela acolchonada muy bonita, a modo de almohada, pero con agujeros para colocar el mate o la taza.
Con un truco de costura en casa o un tutorial DIY sencillo, puedes fabricar tu propia almohada matera para llevar a la cama en esos días de fiaca y relax. A continuación te comparto el paso a paso para este truco, los materiales necesarios y algunas recomendaciones de costura.
La almohada de cama, porta mate o porta desayuno es realmente una idea muy llamativa. No se sabe con exactitud de dónde viene, pero sí podemos afirmar que es muy cómoda y necesaria.
Básicamente, es un accesorio compuesto por una almohada rectangular o redonda, rellena de vellón y con espacios huecos para colocar el termo, el mate y unas galletitas. No ensucia la casa, no mancha las sábanas ni las marca, y es fácil de guardar, ya que no ocupa espacio.
Puedes elegir una tela estampada, lisa o reutilizada para realizar el proyecto o truco de costura. Lo mejor es hacerlo con máquina de coser para que quede más firme y con telas medianamente gruesas e impermeables para limpiarlas mejor.
Para realizar este truco de hilos en casa, vas a necesitar muy pocos materiales: dos rectángulos de tela de 50 cm por 70 cm, o de la medida que prefieras, una tira de 30 cm con un largo que bordee todo el rectángulo, vellón y algunos retazos de tela para hacer posa mate.