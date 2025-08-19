Costura en casa: cómo hacer unas pantuflas artesanales a mano y con un poco de tela

Los trucos o DIY son técnicas de costura artesanal que proponen crear prendas en casa y objetos de todo tipo, aprovechando retazos viejos, ropa rota y telas guardadas.

¿Cómo crear tus propias pantuflas en casa?: gracias a un truco de costura

Para este truco DIY de costura en casa vas a necesitar: dos rectángulos de tela de peluche o toalla del tamaño de tus pies, hilo del color de la tela, aguja, tijeras y cinta albies.

pantuflas artesanales Fotos tomadas del tutorial de costura de Arte Gulgha Encantada

Mide la tela de las pantuflas. Debe tener unos centímetros más del tamaño de tus pies para las costuras. Coloca la tela con el derecho hacia arriba sobre la mesa de trabajo. Coloca la cinta albies en los extremos o bordes de la tela que irán al costado de tus pies. Dobla la tela desde los costados con la cinta colocando la punta en el medio del rectángulo. Realiza una costura formando una U. Une las puntas inferiores y realiza una costura recta. Dobla la costura formando un triángulo superior y cose formando una U. No te preocupes por entender, en el tutorial puedes ver bien el paso a paso. Voltea la tela para que el peluche quede del derecho. Así de fácil, con un truco DIY puedes crear unas pantuflas en casa.

Recomendaciones y consejos para comenzar a coser en casa

elementos de costura Utiliza materiales de buena calidad y durabilidad

Si vas a comenzar a coser en casa, lo mejor es tener en claro tus metas y objetivos. Utiliza un truco o técnica DIY para reducir al mínimo los errores.

Prepara un costurero ordenado y completo con los materiales básicos. Utiliza telas, hilos y agujas de acuerdo al proyecto, no todos los tejidos tienen la mista caída y textura. Aprende a manejar la frustración, la costura en casa es un paso a paso lleno de equivocaciones.