Costura en casa: cómo transformar unos jeans comunes en una prenda a prueba de agua

coser jeans Los jeans son una prenda de ropa muy popular, cómoda y versátil

Paso a paso: cómo impermeabilizar telas en casa con un DIY de costura artesanal

Un DIY es una especie de truco o técnica casera que significa "hazlo tú mismo". Los DIY proponen procedimientos, pasos y herramientas para diseñar objetos en casa desde cero, sin gastar de más y reutilizando viejos materiales en desuso.

Recientemente, encontré un DIY perfecto para transformar unos jeans clásicos en una prenda impermeable. Para realizar esta técnica vas a necesitar: silicona líquida, alcohol etílico, un frasco limpio y un pincel grande o mediano, dependiendo de la superficie que deseas impermeabilizar.

impermeable La silicona genera una capa plástica impermeable sobre los jeans

Para comenzar con este truco DIY en casa, coloca dentro del frasco partes iguales de silicona y alcohol. Integra bien ambos ingredientes con ayuda del pincel y reserva. Coloca una bolsa vieja en la superficie de trabajo donde vas a aplicar la mezcla. Pon los jeans encima de la bolsa y asegúrate de que quede bien estirada para evitar arrugas. Comienza a pintar los jeans con la mezcla de silicona y alcohol. Se va a poner de un color oscuro, pero luego volverá al tono original. Deja la mezcla secar durante unas horas. Realiza una prueba con agua para comprobar el efecto impermeabilizante.

Así de sencillo y con un DIY de costura en casa puedes transformar tus jeans o cualquier prenda en una pieza impermeable perfecta para evitar la humedad, el agua y el frío. También puedes ver el tutorial paso a paso para comprender mejor la técnica y evitar errores.

Recomendaciones y consejos para comenzar a coser en casa

costura de jeans Nunca deben faltar unas tijeras afiladas, hilos de colores y agujas de diferentes medidas

La costura es una actividad de casa muy positiva y beneficiosa. Está comprobado que las tareas de este tipo como el bordado, la pintura, cerámica, costura y alfarería son actividades muy buenas para trabajar la creatividad, imaginación, paciencia y motricidad de las manos. Ayudan a fijar la atención, a tolerar la frustración y manejar la paciencia.

Si vas a comenzar a coser en casa, lo primero y principal es tener bien claros los proyectos que deseas realizar, y luego de eso buscar un tutorial DIY. Prepara un costurero bien completo con todos los elementos básicos, realiza moldes de papel y escoge las telas de acuerdo al proyecto.