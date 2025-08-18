La luz indirecta brillante es ideal, así que colócala cerca de una ventana que reciba luz filtrada. Si la luz es escasa, las hojas de esta planta podrían no desarrollar sus característicos agujeros.

La planta se adapta bien a temperaturas entre 18°C y 29°C. Evita corrientes de aire frío o fuentes de calor directas, ya que prefiere ambientes húmedos.

planta, costilla de adan Esta planta ha vuelto a estar de moda por los grandes beneficios que ofrece

Si el aire es seco, puedes usar un humidificador o colocar a esta planta cerca de una fuente de humedad, como un baño o cocina. Debes asegurarte que haya el suficiente espacio para que pueda crecer sin problemas.

Por qué esta planta ha vuelto a estar de moda

Uno de los motivos por el que esta planta ha vuelto a ser popular es su estética. Exótica, selvática, y con hojas grandes y perforadas, la costilla de Adán es ideal para lucir en un lugar visible de casa.

Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.

Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.

Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional. Algunos de los tantos son los siguientes: