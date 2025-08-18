La costilla de Adán es una planta que ha vuelto a estar de moda 

Una famosa planta ha vuelto con todo al centro de la escena, más precisamente por la gran cantidad de ventajas que puede ofrecer: se trata de la costilla de Adán, también conocida con otros nombres. A la hora de tenerla en casa, muchas personas se preguntan donde es mejor ubicarla.

La ubicación de una planta en casa es crucial para su salud y desarrollo, ya que cada especie tiene necesidades específicas de luz, humedad y temperatura. Por ejemplo, una ubicación incorrecta puede llevar a que el ejemplar se debilite.

La costilla de Adán es una planta que necesita de luz solar indirecta

Cuál es el mejor lugar para ubicar la costilla de Adán

El mejor lugar para ubicar una costilla de Adán (Monstera deliciosa) es en un espacio con luz indirecta brillante dentro de casa. Sucede que la luz solar directa puede quemar a las hojas presentes en el ejemplar.

La luz indirecta brillante es ideal, así que colócala cerca de una ventana que reciba luz filtrada. Si la luz es escasa, las hojas de esta planta podrían no desarrollar sus característicos agujeros.

La planta se adapta bien a temperaturas entre 18°C y 29°C. Evita corrientes de aire frío o fuentes de calor directas, ya que prefiere ambientes húmedos.

Esta planta ha vuelto a estar de moda por los grandes beneficios que ofrece

Si el aire es seco, puedes usar un humidificador o colocar a esta planta cerca de una fuente de humedad, como un baño o cocina. Debes asegurarte que haya el suficiente espacio para que pueda crecer sin problemas.

Por qué esta planta ha vuelto a estar de moda

Uno de los motivos por el que esta planta ha vuelto a ser popular es su estética. Exótica, selvática, y con hojas grandes y perforadas, la costilla de Adán es ideal para lucir en un lugar visible de casa.

Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.

Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.

Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional. Algunos de los tantos son los siguientes:

  • Purificación del aire
  • Regulación de la humedad
  • Fruto comestible
  • Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo
  • Atractivo visual único para modificar la estética de tu hogar

