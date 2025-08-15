Ni limonero ni romero: la planta de interior que volvió a estar de moda por sus grandes beneficios

Una famosa planta ha vuelto con todo al centro de la escena, más precisamente por la gran cantidad de ventajas que puede ofrecer, algo similar a lo que ocurre con el árbol limonero o el romero, utilizados por ejemplo en el ámbito de lo medicinal.
En concreto, uno de los mayores beneficios que otorga esta planta es el de purificar el aire al absorber toxinas y liberar oxígeno, además de ayudar a regular la humedad dentro de casa.
Uno de los motivos por el que esta planta ha vuelto a ser popular es su estética. Exótica, selvática, y con hojas grandes y perforadas, la costilla de Adán es ideal para lucir en un lugar visible de casa.
Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.
Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.
Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional.