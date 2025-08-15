Inicio Sociedad planta
Ni limonero ni romero: la planta de interior que volvió a estar de moda por sus grandes beneficios

Esta planta puede purificar el aire de una casa, además de contar con otros beneficios importantes para la salud. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Una famosa planta ha vuelto con todo al centro de la escena, más precisamente por la gran cantidad de ventajas que puede ofrecer, algo similar a lo que ocurre con el árbol limonero o el romero, utilizados por ejemplo en el ámbito de lo medicinal.

En concreto, uno de los mayores beneficios que otorga esta planta es el de purificar el aire al absorber toxinas y liberar oxígeno, además de ayudar a regular la humedad dentro de casa.

La costilla de Adán es una planta que ha vuelto a estar de moda, principalmente por su estética

Costilla de Adán, la planta que volvió a estar de moda

Uno de los motivos por el que esta planta ha vuelto a ser popular es su estética. Exótica, selvática, y con hojas grandes y perforadas, la costilla de Adán es ideal para lucir en un lugar visible de casa.

Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.

Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.

Esta planta de interior es ideal para purificar el aire dentro de casa

Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional.

Beneficios de tener una costilla de Adán en casa

  • Purificación del aire: la Monstera deliciosa ayuda a eliminar toxinas del ambiente, como el formaldehído, y a mejorar la calidad del aire interior.
  • Regulación de la humedad: al liberar vapor de agua a través de sus hojas, contribuye a aumentar la humedad en ambientes secos, lo que puede ser beneficioso para la salud respiratoria.
  • Valor ornamental: sus hojas grandes y perforadas le otorgan un atractivo visual único, convirtiéndola en una planta popular para la decoración de interiores.
  • Beneficios para la salud mental: se ha sugerido que la presencia de plantas en el hogar, como la Monstera, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.
  • Usos etnomedicinales: en algunas culturas, se utilizan partes de la planta, como el rizoma, para tratar gripes y reumatismo, y la pulpa madura para tratar problemas de piel.
  • Fruto comestible: el fruto de la Monstera deliciosa es comestible una vez maduro, con un sabor que se describe como una mezcla de piña y banana.

