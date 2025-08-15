Ni limonero ni romero: la planta de interior que volvió a estar de moda por sus grandes beneficios

Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.

Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.

beneficios, planta Esta planta de interior es ideal para purificar el aire dentro de casa

Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional.

Beneficios de tener una costilla de Adán en casa