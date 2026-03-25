Un hombre encontró a su mamá muerta en el baño de su casa: los vecinos alertaron al 911

bomberos rescate nene pozo guaymallén ambulancia Los vecinos llamaron a los Bomberos cuando advirtieron el humo que salía de la vivienda. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza

Ante la falta de respuesta, su hijo se dirigió a la vivienda y al llegar, se encontró con que los vecinos ya habían llamado a los bomberos tras observar una columna de humo que salía de la propiedad. El hombre ingresó y encontró a su madre tendida en el suelo del baño.

La mujer se fue a bañar luego de dejar una olla encendida

A pesar de la presencia de humo, las pericias preliminares indicaron que no se trató de un incendio. Al parecer, la mujer se encontraba cocinando cuando, por razones que se intentan establecer, se descompensó y se desmayó en el baño. Al quedar la hornalla encendida, la olla se quemó y comenzó a generar el humo que fue advertido desde el exterior.

Personal policial de la Comisaría 45° y bomberos del Cuartel Central arribaron rápidamente al lugar. Los vecinos, en un intento por salvarla, lograron sacar a la mujer al exterior e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) continuó con las labores de reanimación, pero sin éxito por lo que se constató el deceso de la mujer. Si bien se aguardan los resultados de la necropsia, fuentes del caso indicaron que la causa de muerte no estaría vinculada directamente al fuego o inhalación de humo, sino a la descompensación previa.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes para terminar de esclarecer las circunstancias del trágico episodio.