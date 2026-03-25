Dos personas murieron en la madrugada de este miércoles mientras dormían en su domicilio ubicado en Junín. Según informó el Ministerio de Seguridad, las víctimas sufrieron por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio.
Dos muertos por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio en Junín
El hecho ocurrió en horas de la madrugada en una casa ubicada en el barrio San Roque y los muertos tienen 80 y 60 años
La información oficial sostiene que el trágico hecho fue detectado minutos antes de las 5 en un domicilio ubicado sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque.
Un llamado al 911 alertó sobre el incendio, por lo que personal policial y de Bomberos llegó hasta esa barriada de Junín. Lograron sacar a un hombre de 80 años y una mujer de 60 del interior, quienes ya se encontraban desvanecidos.
Los efectivos realizaron maniobras de reanimación hasta que llegó una ambulancia al lugar, pero no se pudo hacer nada para evitar la muerte por inhalación de monóxido de carbono. En tanto que la propiedad resultó con destrucción total por el incendio.