Los testigos que complican a la acusada del crimen de su pareja: "¿Qué te pensás, que yo lo maté?"

Polo Judicial.jpeg Una jueza dictó la prisión preventiva por el crimen en Las Heras.

Las coartadas tras el crimen

Tamara Vila se encuentra formalmente por el crimen de Antonio Carlos Ramírez (70). Las primeras pruebas del expediente apuntan a que fue la persona que cerca de las 4 del 1 de enero tomó un cuchillo de cocina y le asestó una puñalada en el tórax al hombre en un domicilio ubicado en el barrio Las Viñas, en Las Heras.

Tanto los testimonios como las pruebas científicas del expediente la ubican en el lugar del crimen. Es que varios vecinos llamaron al 911 esa primera madrugada del año tras escuchar gritos y discusiones en la casa donde vivía la sospechosa y Don Chela, tal como le decían a la víctima fatal.

Cuando llegó personal policial se encontró con el cadáver del hombre y la mujer que tenía manchas de sangre en sus manos y prendas de ropa. Primero, la mujer le dijo a los efectivos que se dirigió al baño y cuando regresó se encontró a su pareja en ese estado. Luego aclaró que en realidad se había ido unos minutos a la casa de su hija, ubicada dentro del mismo lote.

tamara vila crimen las heras Tamara Vila arriesga una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.

A los vecinos que la abordaron tras escuchar la discusión les planteó que "los guachos culiado se quieren quedar con el lote, por eso le pegaron al Chela". Incluso los increpó tras el crimen: "¿Que pensás, que yo lo maté? Si yo salí del baño y el Chela estaba tirado en el piso".

Sumado a estos testimonios, en el lugar del hecho se encontró un cuchillo ensangrentado que tenía rastros de ADN de Tamara Vila, lo que complicó aún más su situación.

Con estas pruebas, la jueza María José Cerdera dictó la prisión preventiva a mediados de la semana pasada. La defensa de la mujer no planteó objeciones aunque adelantó que la hará declarar en los próximos días para aportar una versión distinta sobre el crimen.