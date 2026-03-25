Primero dijo que se había ido al baño. Luego que se fue a la casa de su hija. Luego que lo mataron otras personas. Pero para la Fiscalía, todas estas fueron coartadas fallidas en busca de evitar asumir que mató de una puñalada a su pareja. Ahora, la acusada de cometer el primer crimen del 2026 en Mendoza seguirá presa y arriesgando una pena de prisión perpetua.
Los testigos que complican a la acusada del crimen de su pareja: "¿Qué te pensás, que yo lo maté?"
Una jueza dictó la prisión preventiva de Tamara Vila (36), imputada por el crimen de un hombre de 70 años ocurrido en los primeros minutos de este año
Tamara Estefanía Vila (36) se encuentra detenida desde las primeras horas de este año cuando la Policía llegó hasta su casa en Las Heras y encontró a su pareja, Antonio Carlos Ramírez (70), asesinado de una puñalada en el pecho.
En los últimos días una jueza evaluó las pruebas del expediente y consideró que son suficientes para dictar la prisión preventiva. Es decir, la sospechosa del crimen quedará alojada en la cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
Las coartadas tras el crimen
Tamara Vila se encuentra formalmente por el crimen de Antonio Carlos Ramírez (70). Las primeras pruebas del expediente apuntan a que fue la persona que cerca de las 4 del 1 de enero tomó un cuchillo de cocina y le asestó una puñalada en el tórax al hombre en un domicilio ubicado en el barrio Las Viñas, en Las Heras.
Tanto los testimonios como las pruebas científicas del expediente la ubican en el lugar del crimen. Es que varios vecinos llamaron al 911 esa primera madrugada del año tras escuchar gritos y discusiones en la casa donde vivía la sospechosa y Don Chela, tal como le decían a la víctima fatal.
Cuando llegó personal policial se encontró con el cadáver del hombre y la mujer que tenía manchas de sangre en sus manos y prendas de ropa. Primero, la mujer le dijo a los efectivos que se dirigió al baño y cuando regresó se encontró a su pareja en ese estado. Luego aclaró que en realidad se había ido unos minutos a la casa de su hija, ubicada dentro del mismo lote.
A los vecinos que la abordaron tras escuchar la discusión les planteó que "los guachos culiado se quieren quedar con el lote, por eso le pegaron al Chela". Incluso los increpó tras el crimen: "¿Que pensás, que yo lo maté? Si yo salí del baño y el Chela estaba tirado en el piso".
Sumado a estos testimonios, en el lugar del hecho se encontró un cuchillo ensangrentado que tenía rastros de ADN de Tamara Vila, lo que complicó aún más su situación.
Con estas pruebas, la jueza María José Cerdera dictó la prisión preventiva a mediados de la semana pasada. La defensa de la mujer no planteó objeciones aunque adelantó que la hará declarar en los próximos días para aportar una versión distinta sobre el crimen.