El historial de la acusada por el crimen de su pareja en Las Heras: hijos abandonados, adicción y abusos

Policía móviles Seguridad El crimen de Antonio Ramírez fue el primero ocurrido en este 2026 en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Testigos aportaron que la víctima y la presunta victimaria eran pareja y que era común verlos en la calle discutiendo violentamente, algo que a Tamara Vila ya le había sucedido con otros hombres con anterioridad aunque nunca sin llegar a tal extremo.

El historial de la presunta autora del crimen

Tamara Vila ha vivido deambulando entre varios domicilios del Gran Mendoza durante casi toda su vida, prácticamente en situación marginal. De la casa de su padre de 71 años en el barrio SUPE de Godoy Cruz hasta asentamientos en ese mismo departamento o en Las Heras.

La mujer tiene 3 hijos. Una mayor de 16 años y otros niños de 10 y 8 años. Según comentaron fuentes judiciales, todos han sido institucionalizados por decisión del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) ante la evidente falta de cuidado de parte de su madre.

Incluso una pareja de Tamara Vila -padre de los 2 niños más chicos- estuvo sospechado de intentar abusar sexualmente a la primogénita. Mientras que la propia mujer denunció en 2023 que un hombre la encerró en su casa y la violó durante 2 semanas, aunque ese sujeto termino absuelto en un juicio.

Los hijos de la presunta autora del crimen estuvieron bajo la órbita del Estado desde mediados de 2016 y se intentó que tuvieran una red de contención familiar, incluyendo al padre de Tamara Vila. Sin embargo, en 2021 volvieron a ser encontrados solos deambulando en la calle y quedaron alojados en un hogar, con estado de adoptabilidad.