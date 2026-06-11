Los mensajes que un sospechoso le envió a su madre y lo terminaron complicando en un femicidio

carla magallanes femicidio san martin 2 La víctima del femicidio fue degollada con un cuchillo.

El martes en que fue encontrado el cadáver de Carla Magallanes, gracias en gran parte a que escucharon a su gato maullar debido al hambre que tenía, Gabriel Trejo fue detenido en Rivadavia. Según declaró el personal policial, en esa captura el hombre les dijo que en las inmediaciones del lugar del crimen había arrojado el arma homicida. Efectivamente, las autoridades hallaron un cuchillo de grandes dimensiones con manchas hemáticas.

Otra de las pruebas claves en la causa son los mensajes que WhatsApp que le envió Gabriel Trejo a su madre durante ese lapso días entre que ocurrió el crimen y se encontró el cadáver. El hombre no tenía celular pero Carla Magallanes le solía prestar su teléfono. Durante ese fin de semana, el sospechoso le confesó a su madre que habían tenido una discusión y que lo habían "rajado" de su casa, por lo que le pidió ayuda de dinero y vivienda. Para la Fiscalía esto evidencia que cometió el femicidio y huyó del lugar.

gabriel eduardo Trejo femicidio san martin 2 El hombre arriesga una pena de prisión perpetua por el femicidio.

El femicidio en San Martín

El martes 21 de abril pasado, el cadáver de Carla Magallanes fue encontrado en su casa ubicada en Buen Orden, San Martín. El cuerpo tenía varios golpes pero la herida mortal fue un profundo corte en el cuello que llegó hasta la médula, producido por un cuchillo de 24 centímetros de largo.

Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gabriel Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes anterior al hallazgo habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.

Gabriel Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas- e imputado por el femicidio.