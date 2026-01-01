Inicio Policiales Asesinatos en Mendoza
Una mujer detenida

Asesinato en Año Nuevo: lo mataron de una puñalada en el pecho con un cuchillo de carnicero

El asesinato sucedió en la madrugada del 1 de enero. La víctima tenía 70 años y la sospechosa es una mujer de 36, que quedó aprehendida

Por UNO
El Ministerio de Seguridad dio a conocer los detalles del primer asesinato del 2026.

El Ministerio de Seguridad dio a conocer los detalles del primer asesinato del 2026.

El asesinato de un hombre de 70 años ocurrió durante las primeras horas de este 1 de enero de 2026 en El Algarrobal, Las Heras.

El hecho fue reportado a las 04.22 en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas. Vecinos de la zona alertaron a los efectivos que patrullaban la jurisdicción de la Comisaría 56° sobre la presencia de un sujeto herido.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a Antonio Ramírez, de 70 años, con una profunda lesión en el tórax. Minutos después, médicos del SEC confirmaron el fallecimiento del hombre a causa de una herida de arma blanca en el costado izquierdo. Según los registros oficiales, el fallecido presentaba antecedentes por robo y hurto.

asesinato guaymallen fiscal claudia rios
La fiscal Claudia R&iacute;os interviene en la investigaci&oacute;n del asesinato de un hombre de 70 a&ntilde;os, ocurrido en Las Heras.

La fiscal Claudia Ríos interviene en la investigación del asesinato de un hombre de 70 años, ocurrido en Las Heras.

Un cuchillo de carnicero, la principal prueba del asesinato

En la escena del homicidio, los peritos lograron el secuestro de un cuchillo de carnicero con manchas de sangre, elemento que habría sido utilizado en el ataque.

Por el caso, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial bajo averiguación de los hechos.

La investigación en Las Heras quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente y la fiscal de homicidios Claudia Ríos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar