El asesinato de un hombre de 70 años ocurrió durante las primeras horas de este 1 de enero de 2026 en El Algarrobal, Las Heras.
Asesinato en Año Nuevo: lo mataron de una puñalada en el pecho con un cuchillo de carnicero
El asesinato sucedió en la madrugada del 1 de enero. La víctima tenía 70 años y la sospechosa es una mujer de 36, que quedó aprehendida
El hecho fue reportado a las 04.22 en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas. Vecinos de la zona alertaron a los efectivos que patrullaban la jurisdicción de la Comisaría 56° sobre la presencia de un sujeto herido.
Al arribar al lugar, el personal policial encontró a Antonio Ramírez, de 70 años, con una profunda lesión en el tórax. Minutos después, médicos del SEC confirmaron el fallecimiento del hombre a causa de una herida de arma blanca en el costado izquierdo. Según los registros oficiales, el fallecido presentaba antecedentes por robo y hurto.
Un cuchillo de carnicero, la principal prueba del asesinato
En la escena del homicidio, los peritos lograron el secuestro de un cuchillo de carnicero con manchas de sangre, elemento que habría sido utilizado en el ataque.
Por el caso, una mujer de 36 años fue aprehendida y trasladada a sede judicial bajo averiguación de los hechos.
La investigación en Las Heras quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente y la fiscal de homicidios Claudia Ríos.