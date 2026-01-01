Asesinato en Año Nuevo: lo mataron de una puñalada en el pecho con un cuchillo de carnicero

El hecho fue reportado a las 04.22 en una vivienda ubicada en la calle Pilcomayo del barrio Las Viñas. Vecinos de la zona alertaron a los efectivos que patrullaban la jurisdicción de la Comisaría 56° sobre la presencia de un sujeto herido.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a Antonio Ramírez, de 70 años, con una profunda lesión en el tórax. Minutos después, médicos del SEC confirmaron el fallecimiento del hombre a causa de una herida de arma blanca en el costado izquierdo. Según los registros oficiales, el fallecido presentaba antecedentes por robo y hurto.