Con el femicidio de Nadia Sosa en Palmira suman 9 las mujeres asesinadas en Mendoza en el 2025

Cómo ocurrió el femicidio de Nadia Sosa

Cerca de las 23 del martes 23 de diciembre, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una situación irregular en Palmira. Quien llamó fue la madre de Nadia Sosa, de 35 años, preocupada porque hacía dos días que no lograba comunicarse con su hija, que vivía allí junto a sus dos hijos adolescentes y su pareja, Franco Mancalla, de 31 años.

Cuando los efectivos llegaron al lugar no escucharon ruidos. Un familiar subió al techo y rompió una ventana para ingresar. Dentro de la casa encontraron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición: el de Nadia, que había sido atacada con un cuchillo y golpeada en la cabeza, y el de su pareja, quien presentaba heridas de arma blanca que indican que se habría quitado la vida.

Vecinos del barrio relataron que solían escucharse discusiones, aunque no existían denuncias previas por violencia de género. El femicidio de Nadia Sosa se convirtió así en el noveno registrado en Mendoza en lo que va del año.

Cuáles fueron los femicidios que enlutaron a Mendoza en 2025

Femicidios 2025 1 Víctimas de femicidio en Mendoza durante 2025.

Antonia Falcón (60)

Antonia Falcón tenía 60 años, era enfermera y vivía en el barrio San Vicente II, de Guaymallén. Para complementar sus ingresos había alquilado una habitación de su casa a Daniel Orozco, un hombre con antecedentes policiales. La convivencia se volvió conflictiva y Antonia intentaba que el inquilino se retirara, pero él se negaba.

En la madrugada del 30 de enero, el hijo de Antonia, de 32 años, vio salir un humo espeso de la vivienda. Al ingresar, encontró a su madre completamente quemada. Fue asistida, pero murió por la gravedad de las heridas. Orozco fue imputado como principal sospechoso. Fue el primer femicidio de 2025 en Mendoza.

Alejandra Cuevas (48)

Alejandra Cuevas tenía 48 años y trabajaba como cuidadora en un geriátrico de Ciudad. El 31 de enero fue la última vez que se la vio con vida, cuando salió de su trabajo. Durante diez días su familia la buscó sin descanso.

Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del Hospital Ramón Carrillo, en Las Heras, completamente calcinado, lo que obligó a realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad. Alejandra tenía varios tatuajes que la identificaban. Néstor Rabanos fue detenido e imputado por el femicidio cuando intentaba viajar a Malargüe.

Eliana Valeria Speziale (45)

El cuerpo de Eliana Speziale, de 45 años, fue hallado dentro del canal La Colonia, en Junín. En un primer momento, la causa fue caratulada como suicidio.

La investigación cambió de rumbo cuando surgieron contradicciones en la declaración de un ex policía que se presentó como amigo de la mujer, de apellido Castro. Finalmente, el hombre fue imputado por femicidio.

Verónica Magallanes (49)

Verónica Magallanes tenía 49 años y llevaba un mes separada de Rolando Celedón, un ex policía. El 17 de marzo, luego de intercambiar mensajes, el hombre prendió fuego la vivienda del barrio San Martín, en Guaymallén, donde vivían Verónica y su hijo de 32 años.

Ambos fueron trasladados al hospital Lagomaggiore, pero murieron a causa de las quemaduras. Celedón fue señalado como autor del ataque.

Carla del Souc (27)

Carla del Souc tenía 27 años y era maestra jardinera. Era muy querida en la comunidad educativa de Rivadavia, donde había trabajado en distintos jardines maternales.

El 22 de marzo, su novio, Federico Acevedo, la atacó a puñaladas en un local comercial ubicado en Lavalle y Remedios Escalada. Luego intentó suicidarse, pero sobrevivió. Carla murió en el hospital Saporiti a raíz de las heridas.

Flora Inés Moyano (60)

Flora Moyano tenía 61 años y mucho miedo de encontrarse con Walter Molina, con quien había tenido una relación y el que luego fue acusado por su femicidio. Sus hijas relataron que la cuidaban especialmente porque Molina, detenido en la granja penal de Gustavo André, tenía salidas transitorias y solía buscarla.

El 26 de julio, Flora regresó a su casa de Las Heras y se encontró con él. Aceptó acompañarlo a ver a su madre, que vivía cerca. Su cuerpo apareció luego en un descampado, con inscripciones que daban cuenta de la violencia que sufría. Dejó hijos, hijas, nietos y nietas.

Rocío Maricel Collado (30)

Rocío Collado tenía 30 años y era docente. El lunes 25 de agosto salió de su casa en San Rafael a bordo de su Fiat Fiorino y nunca regresó.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente dentro del vehículo. Su novio, Yamil Jesús Yunes, fue imputado por el femicidio. Fue encontrado en estado de psicosis y quedó internado en el hospital Schestakow.

Sandra Norma Sánchez (57)

Sandra Sánchez tenía 57 años y vivía en la calle Rópolo, en Buenanueva, Guaymallén. Su femicidio conmocionó al barrio porque su agonía quedó registrada por cámaras de seguridad.

El agresor fue Enzo Valdovino, su ex pareja, con quien había convivido diez años. El 2 de septiembre la atacó con un cuchillo y la hirió de muerte debajo de la axila. Sandra salió a la vereda pidiendo ayuda y murió a los pocos minutos. Dejó dos hijas y una nieta de 2 años.

El caso de Gimena Gómez podría ser el décimo femicidio en Mendoza

El 8 de diciembre pasado, encontraron a una mujer ahorcada en Maipú: aparentemente, por su propia decisión. La mujer era Gimena Gómez, de 38 años, madre de 4 hijos. Si bien fue caratulado como suicidio, pero la policía encontró algunos puntos que les hicieron sospechar de podría tratarse de una escena armada.

La investigación decidió detener a la pareja de la mujer, Jorge Miranda, quien tenía una coartada clara: él no pudo haber sido el autor del hecho, porque cuando ocurrió, se encontraba con su padre en un club de bochas. Sin embargo, luego se comprobó que no permaneció con él, sino que lo dejó y después regresó a buscarlo. Nadie sabe qué ocurrió en esos 40 minutos entre una actividad y otra.

De todas maneras, el caso aún no se esclarece.