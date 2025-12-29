Un joven de 25 años murió apuñalado en Las Heras y un amigo es testigo clave

Allí encontraron a Narváez con una herida en el abdomen y fue trasladado por sus familiares en un auto hacia el Hospital Carrillo. Mientras, su amigo fue encontrado también apuñalado en calles Río Negro y Sargento Cabral.

Dos apuñalados y un asesinato en Las Heras

El segundo herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore tras ser apuñalado en la pierna y el brazo izquierdo. Ante la Policía dio detalles de cómo ocurrió la riña con las personas con quienes mantenían conflictos hacía tiempo.

La víctima fue identificada como Gonzalo Emanuel Narváez, de 25 años, mientras que su amigo, de 31 años, quedó internado en el Hospital Lagomaggiore.

Relató que se cruzaron en la calle, comenzó la discusión, la cual terminó en una pelea en la que los agresores sacaron cuchillos con los que los apuñalaron.

Poco después, los médicos del Hospital Carrillo informaron que Narváez murió como consecuencia de la herida en su abdomen.

Los pesquisas constataron que la víctima del asesinato tenía antecedentes por un hurto simple y por un robo simple en tentativa, mientras que su amigo, único testigo directo del hecho, tiene un antecedente por hurto agravado por escalamiento.