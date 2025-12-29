Un joven de 25 años murió apuñalado en Las Heras y un amigo es testigo clave

El asesinato de un joven de 25 años ocurrió tras ser apuñalado y un amigo quedó internado al ser herido en medio de una riña ocurrida en Las Heras. El sobreviviente es un testigo clave para los investigadores para dar con los autores del crimen.
La víctima fue identificada como Gonzalo Emanuel Narváez, de 25 años, quien estaba con un amigo de 31 años en calles Sargento Cabral y Paul Harris, de Las Heras, donde alrededor de las 22.30 del domingo fueron atacados por un grupo de personas con quienes tenían problemas hacía tiempo.
Varios llamados al 911 alertaron sobre la riña e indicaron que había una persona herida en calles Esquiú y Sargento Cabral, de Las Heras, a una cuadra de donde habría ocurrido el hecho, y hasta allí llegó la Policía.
Allí encontraron a Narváez con una herida en el abdomen y fue trasladado por sus familiares en un auto hacia el Hospital Carrillo. Mientras, su amigo fue encontrado también apuñalado en calles Río Negro y Sargento Cabral.
El segundo herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore tras ser apuñalado en la pierna y el brazo izquierdo. Ante la Policía dio detalles de cómo ocurrió la riña con las personas con quienes mantenían conflictos hacía tiempo.
Relató que se cruzaron en la calle, comenzó la discusión, la cual terminó en una pelea en la que los agresores sacaron cuchillos con los que los apuñalaron.
Poco después, los médicos del Hospital Carrillo informaron que Narváez murió como consecuencia de la herida en su abdomen.
Los pesquisas constataron que la víctima del asesinato tenía antecedentes por un hurto simple y por un robo simple en tentativa, mientras que su amigo, único testigo directo del hecho, tiene un antecedente por hurto agravado por escalamiento.