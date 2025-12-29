El mate de la muerte: un jubilado murió luego de un insólito accidente en la ruta
Un accidente con muy mala fortuna, acabó con la vida de un jubilado que conducía su camioneta. Su esposa le pasó un mate y vino la tragedia
El el vuelco fue de una camioneta Renault Duster blanca, patente AD833HR que iba hacia la Costa Atlántica.
Como consecuencia del choque, falleció Rogelio Omar Medina, de 68 años, casado, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense con domicilio en Monte Grande. En tanto, su esposa, Graciela Altamirano, de 65 años, también jubilada, logró salir por sus propios medios del rodado y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.
Jubilado y el mate: muerte en la ruta
De acuerdo al testimonio de la mujer, el matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa Atlántica cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor jubilado perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal, la doctora a cargo constató el fallecimiento de Medina. También se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actas del caso.
La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Ana Scarpino.