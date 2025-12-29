El mate de la muerte: un jubilado murió luego de un insólito accidente en la ruta

jubilado-mate-accidente1

Jubilado y el mate: muerte en la ruta

De acuerdo al testimonio de la mujer, el matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa Atlántica cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor jubilado perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal, la doctora a cargo constató el fallecimiento de Medina. También se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actas del caso.

La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Ana Scarpino.