El mate de la muerte: un jubilado murió luego de un insólito accidente en la ruta

Un accidente con muy mala fortuna, acabó con la vida de un jubilado que conducía su camioneta. Su esposa le pasó un mate y vino la tragedia

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Un jubilado perdió la vida tras volcar con su camioneta, justo en el momento en que su esposa le pasó un mate.

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, a la altura de Olmos cuando un jubilado, de 68 años, encontró la muerte tras volcar al volante. Al momento del siniestro viajaba junto a su esposa que le cebaba mate.

El el vuelco fue de una camioneta Renault Duster blanca, patente AD833HR que iba hacia la Costa Atlántica.

Como consecuencia del choque, falleció Rogelio Omar Medina, de 68 años, casado, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense con domicilio en Monte Grande. En tanto, su esposa, Graciela Altamirano, de 65 años, también jubilada, logró salir por sus propios medios del rodado y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.

Jubilado y el mate: muerte en la ruta

De acuerdo al testimonio de la mujer, el matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa Atlántica cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor jubilado perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal, la doctora a cargo constató el fallecimiento de Medina. También se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actas del caso.

La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Ana Scarpino.

