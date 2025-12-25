ANSES confirmó el pago de un nuevo bono para jubilados en el 2026

ANSES iniciará un 2026 con varias novedades para cada uno de los beneficiarios, en donde el foco principal está puesto en el aumento más alto de los últimos siete meses. Una noticia que resulta de suma interés para los jubilados, especialmente para los que reciben la jubilación mínima, llega de la mano del anuncio del pago de un nuevo bono.
Los jubilados de ANSES, puntualmente quienes reciben la jubilación mínima, cobrarán sus haberes con un aumento del 2.47%, pero también recibirán un nuevo bono extra para reforzar sus mensualidades. Se trata de una asistencia de 70 mil pesos, idéntico al cobrado durante todo el 2025, y que se acreditará durante los 12 meses del 2026.
ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados
ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados. Si bien se oficializará a inicios de mes, estos dos grupos son los únicos que conocen las fechas que compone su calendario de pago.
Las fechas elegidas por ANSES para jubilados en enero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.
ANSES paga un nuevo bono a jubilados en el 2026: de cuánto será y quién lo recibe
Además del aumento más alto de los últimos 7 meses, ANSES confirmó que durante los 12 meses del 2026 pagará un bono extra de 70 mil pesos, que no es para todos los jubilados, sino para un grupo en especial. Las condiciones son las mismas que las que se dieron durante todo el 2025 en la acreditación de este refuerzo, y estas son:
- Es para jubilados de la mínima, pensionados y jubilados de PUAM
- Será de 70 mil pesos
- Es gestionado por el gobierno de Javier Milei
- No recibirá aumento en todo el año