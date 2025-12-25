ANSES confirmó el pago de un nuevo bono para jubilados en el 2026

Las fechas elegidas por ANSES para jubilados en enero, son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

ANSES paga un nuevo bono a jubilados en el 2026: de cuánto será y quién lo recibe

Si bien los jubilados, al igual que pensionados y las asignaciones, cobrarán un aumento del 2.47%, son de los pocos beneficiarios que además tienen un bono que llega todos los meses para reforzar sus mensualidades. La gran noticia de ANSES llega para asegurar el pago de un refuerzo económico para un grupo de adultos mayores durante todo el 2026.

Además del aumento más alto de los últimos 7 meses, ANSES confirmó que durante los 12 meses del 2026 pagará un bono extra de 70 mil pesos, que no es para todos los jubilados, sino para un grupo en especial. Las condiciones son las mismas que las que se dieron durante todo el 2025 en la acreditación de este refuerzo, y estas son: