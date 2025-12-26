ANSES confirmó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y AUH en enero 2026

Desde ANSES también dieron a conocer que los jubilados y los beneficiarios de asignaciones sociales van a cobrar con un aumento del 2,47% en enero y que se mantendrá el bono de $70.000 para aquellos jubilados que cobran la mínima.
Según lo estipulado por ANSES, las fechas de pago comenzarán el 9 de enero y se harán por terminación de DNI, explicaron desde el organismo social.
Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 09 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.