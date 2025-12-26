ANSES confirmó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y AUH en enero 2026

Desde ANSES también dieron a conocer que los jubilados y los beneficiarios de asignaciones sociales van a cobrar con un aumento del 2,47% en enero y que se mantendrá el bono de $70.000 para aquellos jubilados que cobran la mínima.

Según lo estipulado por ANSES, las fechas de pago comenzarán el 9 de enero y se harán por terminación de DNI, explicaron desde el organismo social.