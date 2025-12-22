ANSES confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en enero

Se trata de un aumento del 2.47%, y no es uno más, sino que es el más alto desde mayo a esta parte. Este incremento de ANSES recién impactará en los haberes del mes de enero del 2026 de jubilados, pensionados, asignaciones sociales y algún que otro bono.

En el caso de los jubilados de ANSES que cobran la mínima, además de los pensionados, cobrarán un bono extra de 70 mil pesos en enero.

Los nuevos montos de ANSES para jubilados y pensionados en enero tras el aumento, son los siguientes:

Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados y pensionados

ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados y pensionados. Si bien se oficializará a inicios de mes, estos dos grupos son los únicos que conocen las fechas que compone su calendario de pago.

Las fechas elegidas por ANSES para jubilados y pensionados en enero, son las siguientes:

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

